Над Орловской областью сбили украинский БПЛА

В ночь на 19 августа Орловская область подверглась атаке ВСУ. Над регионом был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Сегодня ночью Орловская область вновь подверглась атаке — в воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА», — заявил Клычков в своем telegram-канале. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также нет.
Губернатор также отметил, что Орловская область продолжает оказывать помощь переселенцам из приграничных районов Курской области. Клычков выразил уверенность в том, что совместными усилиями регион справится с вызовами.
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В ночь на 19 августа Орловская область подверглась атаке ВСУ. Над регионом был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Сегодня ночью Орловская область вновь подверглась атаке — в воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА», — заявил Клычков в своем telegram-канале. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также нет. Губернатор также отметил, что Орловская область продолжает оказывать помощь переселенцам из приграничных районов Курской области. Клычков выразил уверенность в том, что совместными усилиями регион справится с вызовами.