Следствие отказалось приостановить дело бывшего судьи Печурина, ушедшего на СВО

Следствие отказывается приостановить уголовное дело о попытке мошенничества в отношении бывшего судьи Одинцовского городского суда Московской области Игоря Печурина, который сейчас находится в зоне проведения СВО. Об этом говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

«Спустя два месяца после его ухода на СВО следователь возбудил против Печурина уголовное дело о попытке мошенничества, отмечается в документах. Его командиры просили следователя приостановить дело, но тот отказал», — сказано в сообщении агентства.

Сам Печурин незадолго до возбуждения уголовного дела ушел в отставку, а затем, в сентябре прошлого года, подписал контракт и отправился в зону СВО. Следствие полагает, что бывший судья пообещал предпринимателю за вознаграждение в размере пяти миллионов рублей оказать содействие в назначении более мягкого наказания тренеру Георгию Пучко, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Также отмечается, что посредник, фигурировавший в эпизоде с передачей денег, был осужден за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и получил семь лет лишения свободы.

