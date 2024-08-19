Челябинская спортсменка Ева Огнивова завоевала первое место на Кубке Азии по дзюдо, который проходил в Гонконге. Об этом сообщили 19 августа в Региональном центре по дзюдо региона.
«Ева Огнивова чемпионка. Сегодня в Гонконге проходил Кубок Азии, где наша спортсменка завоевала первое место», — написали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Региональный центр по дзюдо Челябинской области». Также Огнивову поздравили с хорошим выступлением.
Финальный поединок Евы Огнивовой прошел с дзюдоисткой из Австралии. Челябинка выполнила победный бросок и применила удушающий прием. Всего схватка длилась 30 секунд.
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