Челябинская дзюдоистка Огнивова завоевала золото на Кубке Азии в Гонконге. Фото, видео

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В финальном бою Огнивова взяла противницу на удушающий
В финальном бою Огнивова взяла противницу на удушающий Фото:

Челябинская спортсменка Ева Огнивова завоевала первое место на Кубке Азии по дзюдо, который проходил в Гонконге. Об этом сообщили 19 августа в Региональном центре по дзюдо региона.

«Ева Огнивова чемпионка. Сегодня в Гонконге проходил Кубок Азии, где наша спортсменка завоевала первое место», — написали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Региональный центр по дзюдо Челябинской области». Также Огнивову поздравили с хорошим выступлением.

Финальный поединок Евы Огнивовой прошел с дзюдоисткой из Австралии. Челябинка выполнила победный бросок и применила удушающий прием. Всего схватка длилась 30 секунд.

Ева Огнивова стала чемпионкой на Кубке Азии
Ева Огнивова стала чемпионкой на Кубке Азии
Фото:

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Челябинская спортсменка Ева Огнивова завоевала первое место на Кубке Азии по дзюдо, который проходил в Гонконге. Об этом сообщили 19 августа в Региональном центре по дзюдо региона. «Ева Огнивова чемпионка. Сегодня в Гонконге проходил Кубок Азии, где наша спортсменка завоевала первое место», — написали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Региональный центр по дзюдо Челябинской области». Также Огнивову поздравили с хорошим выступлением. Финальный поединок Евы Огнивовой прошел с дзюдоисткой из Австралии. Челябинка выполнила победный бросок и применила удушающий прием. Всего схватка длилась 30 секунд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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