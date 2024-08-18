Полиция устроила проверку из-за разборки дачников в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) полиция устроила проверку из-за разборки между дачниками в кооперативе «Крылья Сургута», сообщили URA.RU в окружном УМВД. По предварительным данным, пьяный местный житель перегородил проезд пожилой паре на автомобиле, начав им угрожать.
«Семейная пара (им далеко за 60 лет) ехала к себе на дачу на своем автомобиле. Перед машиной [на дорогу] вышел этот гражданин в сильном алкогольном опьянении. Он встал перед ними, не давая проехать автомобилю», — сообщила URA.RU пресс-служба югорской полиции.
По данным полиции, водитель вышел из машины, пытаясь убедить мужчину уйти с дороги. В ответ дебошир начал угрожать им, а затем пошел к себе домой за арматурой. Обратно на улицу он вернулся с ушибами мягких тканей и рубленой раной кисти. Силовики предполагают, что травмы мужчина получил сам.
«Семейная пара поясняет, что после того, как он ушел, они сели в автомобиль и уехали к себе на участок. Были опрошены все соседи, которые проживают в этом дачном кооперативе и могли что-то видеть и слышать. Соседи говорят, что никакой драки не было, никто его не бил. А гражданин сильно злоупотребляет алкоголем», — добавляю в полиции.
Сам же пострадавший заявил в паблике «ЧП СУРГУТ» в соцсети «ВКонтакте», что на него напали трое мужчин с арматурой. Сообщение в полицию передали медики скорой помощи, которые оказывали ему помощь.
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