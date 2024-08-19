19 августа 2024

«Равис» отказался судиться с женой бывшего челябинского вице-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор в суде Андрею Косилову. Челябинская область, Аргаяш, косилов андрей
Аниса Косилова, как и ее супруг Андрей Косилов, были совладельцами акций «Рависа» Фото:

Агрохолдинг «Равис» в споре за отмену сделки по продажи акций компании, исключил из числа ответчиков супругу бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, Анису. Теперь Аниса Косилова участвует в судебном процессе как третье лицо, говорится в решении.

«Заявление АО „Равис-птицефабрика Сосновская“ об отказе от исковых требований к ответчику Косиловой Анисе Анваровне, принять. Производство по делу к ответчику Косиловой Анисе Анваровне прекратить. Привлечь Косилову Анису Анваровну, Челябинская область к участию в деле в качестве третьего лица», — говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Аниса Косилова, как и ее супруг Андрей Косилов и другие члены семьи, были совладельцами акций «Рависа», которые были проданы «Уральской агропромышленной группе» («УАГ») из Свердловской области. Именно эту сделку оспаривает «Равис», требуя признать ее ничтожной. «УАГ» в свою очередь через суд требует от «Рависа» предоставить учредительные, хозяйственные и отчетные документы.

Косилов ушел в отставку с поста первого вице-губернатора в мае 2010 года. Он стал гендиректором «Рависа», который принадлежал ему и бывшему вице-губернатору Игорю Сербинову. В 2022 года между деловыми партнерами начались конфликты. Косилова уволили с поста гендиректора «Рависа» и подали на него суд по взысканию убытков. Суд присудил взыскать с Косилова 110 млн рублей.

Сам Косилов для комментариев не доступен. У него ухудшилось здоровье. В пресс-службе «Рависа» суды с бывшим гендиректором не комментируют.

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Агрохолдинг «Равис» в споре за отмену сделки по продажи акций компании, исключил из числа ответчиков супругу бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, Анису. Теперь Аниса Косилова участвует в судебном процессе как третье лицо, говорится в решении. «Заявление АО „Равис-птицефабрика Сосновская“ об отказе от исковых требований к ответчику Косиловой Анисе Анваровне, принять. Производство по делу к ответчику Косиловой Анисе Анваровне прекратить. Привлечь Косилову Анису Анваровну, Челябинская область к участию в деле в качестве третьего лица», — говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU. Аниса Косилова, как и ее супруг Андрей Косилов и другие члены семьи, были совладельцами акций «Рависа», которые были проданы «Уральской агропромышленной группе» («УАГ») из Свердловской области. Именно эту сделку оспаривает «Равис», требуя признать ее ничтожной. «УАГ» в свою очередь через суд требует от «Рависа» предоставить учредительные, хозяйственные и отчетные документы. Косилов ушел в отставку с поста первого вице-губернатора в мае 2010 года. Он стал гендиректором «Рависа», который принадлежал ему и бывшему вице-губернатору Игорю Сербинову. В 2022 года между деловыми партнерами начались конфликты. Косилова уволили с поста гендиректора «Рависа» и подали на него суд по взысканию убытков. Суд присудил взыскать с Косилова 110 млн рублей. Сам Косилов для комментариев не доступен. У него ухудшилось здоровье. В пресс-службе «Рависа» суды с бывшим гендиректором не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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