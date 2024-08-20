Нанесен удар по местам дислокации ВСУ и наемников в пригороде Киева

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В пригороде Киева наемники проводили боевое слаживание Фото:
новость из сюжета
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По местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в пригороде Киева нанесены удары. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Именно там ночью было несколько ударов по местам дислокации бандеровцев и иностранных наемников», — цитирует РИА Новости слова Лебедева. По его информации, к месту удара направились скорые и вертолеты для эвакуации.

Количество погибших и раненых неизвестно, добавил Лебедев. На территории, куда был нанесен удар, находится полигон, где иностранные наемники проводили боевое слаживание мобилизованных украинцев.

О роли иностранных наемников в Киеве Лебедев сообщал ранее. По его данным, они должны командовать мобилизованными. Место сбора наемников уже было атаковано 19 августа.

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По местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в пригороде Киева нанесены удары. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Именно там ночью было несколько ударов по местам дислокации бандеровцев и иностранных наемников», — цитирует РИА Новости слова Лебедева. По его информации, к месту удара направились скорые и вертолеты для эвакуации. Количество погибших и раненых неизвестно, добавил Лебедев. На территории, куда был нанесен удар, находится полигон, где иностранные наемники проводили боевое слаживание мобилизованных украинцев. О роли иностранных наемников в Киеве Лебедев сообщал ранее. По его данным, они должны командовать мобилизованными. Место сбора наемников уже было атаковано 19 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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