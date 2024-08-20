Нанесен удар по местам дислокации ВСУ и наемников в пригороде Киева

По местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в пригороде Киева нанесены удары. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Именно там ночью было несколько ударов по местам дислокации бандеровцев и иностранных наемников», — цитирует РИА Новости слова Лебедева. По его информации, к месту удара направились скорые и вертолеты для эвакуации.
Количество погибших и раненых неизвестно, добавил Лебедев. На территории, куда был нанесен удар, находится полигон, где иностранные наемники проводили боевое слаживание мобилизованных украинцев.
О роли иностранных наемников в Киеве Лебедев сообщал ранее. По его данным, они должны командовать мобилизованными. Место сбора наемников уже было атаковано 19 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.