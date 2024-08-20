В мире Украина Нанесен удар по местам дислокации ВСУ и наемников в пригороде Киева 20 августа 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + В пригороде Киева наемники проводили боевое слаживание Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в пригороде Киева нанесены удары. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Именно там ночью было несколько ударов по местам дислокации бандеровцев и иностранных наемников», — цитирует РИА Новости слова Лебедева. По его информации, к месту удара направились скорые и вертолеты для эвакуации. Количество погибших и раненых неизвестно, добавил Лебедев. На территории, куда был нанесен удар, находится полигон, где иностранные наемники проводили боевое слаживание мобилизованных украинцев. О роли иностранных наемников в Киеве Лебедев сообщал ранее. По его данным, они должны командовать мобилизованными. Место сбора наемников уже было атаковано 19 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в пригороде Киева нанесены удары. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Именно там ночью было несколько ударов по местам дислокации бандеровцев и иностранных наемников», — цитирует РИА Новости слова Лебедева. По его информации, к месту удара направились скорые и вертолеты для эвакуации. Количество погибших и раненых неизвестно, добавил Лебедев. На территории, куда был нанесен удар, находится полигон, где иностранные наемники проводили боевое слаживание мобилизованных украинцев. О роли иностранных наемников в Киеве Лебедев сообщал ранее. По его данным, они должны командовать мобилизованными. Место сбора наемников уже было атаковано 19 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям