Иностранные наемники, которых поразили в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«[Иностранных наемников] вчера собирали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям назначения. Их реально ставят сержантским составом у [мобилизованных]», — заявил Лебедев. Он также уточник, что в столице Украины существует несколько точек сбора иностранных наемников.
Ранее Лебедев сообщил, что в пригороде Киева атаковано место сбора иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Он также уведомил о поражении и другой цели: склада с боекомплектами в Павлограде, передает RT.
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