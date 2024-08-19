В Подполье раскрыли роль иностранных наемников на Украине

Лебедев: наемники под Киев прибыли, чтобы командовать мобилизованными украинцами
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Иностранные наемники, находившиеся под Киевом, прибыли для командования над мобилизованными
Иностранные наемники, находившиеся под Киевом, прибыли для командования над мобилизованными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники, которых поразили в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«[Иностранных наемников] вчера собирали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям назначения. Их реально ставят сержантским составом у [мобилизованных]», — заявил Лебедев. Он также уточник, что в столице Украины существует несколько точек сбора иностранных наемников.

Ранее Лебедев сообщил, что в пригороде Киева атаковано место сбора иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Он также уведомил о поражении и другой цели: склада с боекомплектами в Павлограде, передает RT.

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Иностранные наемники, которых поразили в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. «[Иностранных наемников] вчера собирали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям назначения. Их реально ставят сержантским составом у [мобилизованных]», — заявил Лебедев. Он также уточник, что в столице Украины существует несколько точек сбора иностранных наемников. Ранее Лебедев сообщил, что в пригороде Киева атаковано место сбора иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Он также уведомил о поражении и другой цели: склада с боекомплектами в Павлограде, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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