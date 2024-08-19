В пригороде Киева уничтожили иностранных наемников

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Атаковано место сбора иностранных наемников в пригороде Киева, сообщил координатор подполья
Атаковано место сбора иностранных наемников в пригороде Киева, сообщил координатор подполья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атаковано место сбора иностранных наемников ВСУ в пригороде Киева. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, также пострадал склад с боекомплектами.

«В пригороде Киева по месту сбора иностранцев, мечтающих в Курскую область зайти и в Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с [боекомплектами] и „какие-то страшные пушки“», — сообщил Лебедев. Информация опубликована в telegram-канале координатора.

Ранее подполье сообщало о планах Киева провести в ближайшее время ракетную атаку на Курскую и Запорожскую АЭС. При этом ВСУ планировали использовать оружие НАТО.

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Атаковано место сбора иностранных наемников ВСУ в пригороде Киева. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, также пострадал склад с боекомплектами. «В пригороде Киева по месту сбора иностранцев, мечтающих в Курскую область зайти и в Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с [боекомплектами] и „какие-то страшные пушки“», — сообщил Лебедев. Информация опубликована в telegram-канале координатора. Ранее подполье сообщало о планах Киева провести в ближайшее время ракетную атаку на Курскую и Запорожскую АЭС. При этом ВСУ планировали использовать оружие НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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