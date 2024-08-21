Суд конфисковал лес у бизнесмена из ХМАО за контрабанду через курганскую границу

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На курганской границе задержали контрабанду древесины фирмой из ХМАО
На курганской границе задержали контрабанду древесины фирмой из ХМАО Фото:

Генеральный директор лесозаготовительного предприятия из ХМАО был осужден за контрабанду леса через границу в Курганской области. Об этом сообщила Тюменская таможня.

«Сотрудниками Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выполнен необходимый объем следственных действий и проведен ряд экспертиз», — информирует пресс-служба таможни. Таможенники установили, что вместо заявленных оцилиндрованных изделий из древесины, в грузовиках находились грубоокоренные бревна без необходимых сертификатов. Коммерсанту назначен штраф, а также конфискованы незаконно ввезенные лесоматериалы.

Инцидент с контрабандой леса произошел в конце прошлого года на границе с Республикой Казахстан. На автомобильном пункте пропуска Петухово было обнаружено расхождение между документами и фактическим содержимым грузовиков, что привело к выявлению незаконной перевозки древесины.

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Генеральный директор лесозаготовительного предприятия из ХМАО был осужден за контрабанду леса через границу в Курганской области. Об этом сообщила Тюменская таможня. «Сотрудниками Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выполнен необходимый объем следственных действий и проведен ряд экспертиз», — информирует пресс-служба таможни. Таможенники установили, что вместо заявленных оцилиндрованных изделий из древесины, в грузовиках находились грубоокоренные бревна без необходимых сертификатов. Коммерсанту назначен штраф, а также конфискованы незаконно ввезенные лесоматериалы. Инцидент с контрабандой леса произошел в конце прошлого года на границе с Республикой Казахстан. На автомобильном пункте пропуска Петухово было обнаружено расхождение между документами и фактическим содержимым грузовиков, что привело к выявлению незаконной перевозки древесины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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