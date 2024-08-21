Суд конфисковал лес у бизнесмена из ХМАО за контрабанду через курганскую границу

Генеральный директор лесозаготовительного предприятия из ХМАО был осужден за контрабанду леса через границу в Курганской области. Об этом сообщила Тюменская таможня.
«Сотрудниками Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выполнен необходимый объем следственных действий и проведен ряд экспертиз», — информирует пресс-служба таможни. Таможенники установили, что вместо заявленных оцилиндрованных изделий из древесины, в грузовиках находились грубоокоренные бревна без необходимых сертификатов. Коммерсанту назначен штраф, а также конфискованы незаконно ввезенные лесоматериалы.
Инцидент с контрабандой леса произошел в конце прошлого года на границе с Республикой Казахстан. На автомобильном пункте пропуска Петухово было обнаружено расхождение между документами и фактическим содержимым грузовиков, что привело к выявлению незаконной перевозки древесины.
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