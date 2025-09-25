Последняя спокойная неделя: прогноз магнитных бурь и солнечной активности 26 сентября

Хорошие новости для метеозависимых: 26 сентября резкого всплеска геомагнитной активности ждать не стоит. Ученые считают, что в пятницу магнитосфера Земли, с большой вероятностью, останется в спокойном состоянии. Прогноз магнитных бурь на 26 сентября — в материале URA.RU.
Солнечная активность 26 сентября
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, активность звезды сейчас составляет 5,9 баллов из 10 возможных. За последние сутки зарегистрированы три вспышки класса С: в 02:14 (уровень C4.6), 05:14 (C3.2) и 07:09 (C3.6). Более сильных всплесков — классов M и X — не зафиксировано.
Согласно графикам, солнечная активность держится в зоне умеренных значений. Несмотря на отсутствие мощных вспышек, возможны новые выбросы, которые могут повлиять на состояние магнитосферы в ближайшие дни.
Магнитная буря 26 сентября
По расчетам ученых, 26 сентября метеозависимым не стоит ждать магнитной бури. Вероятность спокойного состояния магнитного поля Земли составляет 82%. Возможность слабых возмущений оценивается в 15%, а шанс шторма минимален — около 3%. Прогнозируемый индекс Ap — 5, что соответствует «зеленому» уровню, то есть спокойной геомагнитной обстановке.
Прогноз магнитных бурь на месяц
В целом конец сентября обещает быть относительно спокойным: колебаний в магнитосфере до начала следующего месяца не ожидается. Однако уже в октябре ситуация изменится — с 1 по 6 число прогнозируются периоды возмущений, а 2 октября ученые ожидают магнитную бурю.
Затем ученые вновь прогнозируют спокойную магнитосферу на протяжении всего месяца, с небольшими возмущениями 12 и 13 октября. Однако стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы могут оказаться неточными, поэтому метеозависимым стоит регулярно проверять геомагнитную обстановку на ближайшие несколько дней.
Что делать метеозависимым
Даже слабые колебания магнитного поля могут отражаться на самочувствии. Чаще всего люди жалуются на упадок энергии, головные боли, скачки давления, раздражительность или сложности с концентрацией. Особенно чувствительно реагируют пожилые, а также люди с заболеваниями сердца и хроническими проблемами со здоровьем. Однако от метеозависимости не застрахован никто — врачи считают, что примерно треть населения Земли ощущают дискомфорт из-за геомагнитного шторма.
Полностью защититься от воздействия магнитных бурь невозможно. Поэтому специалисты рекомендуют заранее снизить нагрузку на организм и придерживаться простых правил:
- соблюдать режим сна;
- питаться сбалансированно, избегая переедания и тяжелой пищи;
- чаще находиться на свежем воздухе и уделять время физической активности;
- отказаться от курения и по возможности исключить алкоголь;
- пить достаточное количество воды.
Кроме того, в такие дни важно избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок, стараться больше отдыхать и расслабляться. Если же дискомфорт не проходит или усиливается, лучше обратиться за медицинской консультацией — иногда за симптомами метеозависимости могут скрываться хронические заболевания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.