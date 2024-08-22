22 августа 2024

«Иначе расстрел»: министр спорта о задаче «Урала» на сезон

Министр спорта Рапопорт пригрозил «расстрелом» ФК «Урал» в случае невыхода в РПЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, фк урал, фк нефтчи
«Урал» идет вторым в Первой лиге Фото:

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пригрозил «расстрелом» игрокам ФК «Урал» в случае невыхода команды в Российскую премьер-лигу весной 2025-го. Заявление он сделал в эфире «Четвертого канала».

«[Стоит задача вернуться в РПЛ] иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии говорю не первый раз. Пока до крайней меры мы не доходили», — сказал Рапопорт. Он также заявил, что успехи и неудачи команды серьезно влияют на эмоциональное состояние болельщиков.

«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне. В Первой лиге «Урал» идет на втором месте после шести туров.

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Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пригрозил «расстрелом» игрокам ФК «Урал» в случае невыхода команды в Российскую премьер-лигу весной 2025-го. Заявление он сделал в эфире «Четвертого канала». «[Стоит задача вернуться в РПЛ] иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии говорю не первый раз. Пока до крайней меры мы не доходили», — сказал Рапопорт. Он также заявил, что успехи и неудачи команды серьезно влияют на эмоциональное состояние болельщиков. «Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне. В Первой лиге «Урал» идет на втором месте после шести туров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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