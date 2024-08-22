Общество Пермских приставов научат стрелять по должникам Пермское ГУ ФССП обучит приставов навыкам стрельбы и применения спецсредств 23 августа 2024 в 08:47 Размер текста - 17 + Приставам необходимо пройти курс огневой подготовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило торги на оказание услуг по обучению своих сотрудников навыкам стрельбы из огнестрельного оружия. Их также нужно научить применять спецсредства и физическую силу. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей. «Услуги по профобучению по программе первоначальной спецподготовки сотрудников органов принудительного исполнения РФ. Цель — формирование у сотрудников ФССП умений и навыков по применению физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Количество участников — до 25 человек. Начальная и максимальная цена обучения — 264 тысячи рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. Уточняется, что форма обучения — дневная. Срок учебы — 20 дней, не менее восьми академических часов ежедневно. За это время судебные приставы должны освоить навыки строевой и огневой подготовок, а также сдать по итогам учебы зачет. Все техсредства для учебы, в том числе огнестрельное оружие, предоставляются исполнителем контракта. Ранее URA.RU рассказывало, что всех сотрудников органов принудительного исполнения России наделят правом применять в ряде случаев физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Такой законопроект был принят на пленарном заседании Госдумы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило торги на оказание услуг по обучению своих сотрудников навыкам стрельбы из огнестрельного оружия. Их также нужно научить применять спецсредства и физическую силу. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей. «Услуги по профобучению по программе первоначальной спецподготовки сотрудников органов принудительного исполнения РФ. Цель — формирование у сотрудников ФССП умений и навыков по применению физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Количество участников — до 25 человек. Начальная и максимальная цена обучения — 264 тысячи рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. Уточняется, что форма обучения — дневная. Срок учебы — 20 дней, не менее восьми академических часов ежедневно. За это время судебные приставы должны освоить навыки строевой и огневой подготовок, а также сдать по итогам учебы зачет. Все техсредства для учебы, в том числе огнестрельное оружие, предоставляются исполнителем контракта. Ранее URA.RU рассказывало, что всех сотрудников органов принудительного исполнения России наделят правом применять в ряде случаев физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Такой законопроект был принят на пленарном заседании Госдумы РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям