Госдума разрешила судебным приставам стрелять по должникам

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ГД разрешила всем приставам применять силу, спецсредства и оружие
ГД разрешила всем приставам применять силу, спецсредства и оружие Фото:

Всех сотрудников органов принудительного исполнения России наделят правом применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Закон <...> дополняется нормами о том, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в нескольких установленных законом случаев", — передает решение Госдумы ТАСС. При этом предусмотрено, что сотрудники должны будут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на пригодность к применению таких мер.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. Тогда такое право было только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП). Отмечалось, что поправки в закон предусматривают обязанность сотрудников в течение суток уведомить прокурора в случае, когда гражданин получил ранение или умер из-за подобных мер.

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Всех сотрудников органов принудительного исполнения России наделят правом применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы. "Закон <...> дополняется нормами о том, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в нескольких установленных законом случаев", — передает решение Госдумы ТАСС. При этом предусмотрено, что сотрудники должны будут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на пригодность к применению таких мер. Ранее сообщалось, что Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. Тогда такое право было только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП). Отмечалось, что поправки в закон предусматривают обязанность сотрудников в течение суток уведомить прокурора в случае, когда гражданин получил ранение или умер из-за подобных мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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