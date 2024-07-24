Госдума разрешила судебным приставам стрелять по должникам

Всех сотрудников органов принудительного исполнения России наделят правом применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
"Закон <...> дополняется нормами о том, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в нескольких установленных законом случаев", — передает решение Госдумы ТАСС. При этом предусмотрено, что сотрудники должны будут проходить специальную подготовку и ежегодную проверку на пригодность к применению таких мер.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. Тогда такое право было только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП). Отмечалось, что поправки в закон предусматривают обязанность сотрудников в течение суток уведомить прокурора в случае, когда гражданин получил ранение или умер из-за подобных мер.
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