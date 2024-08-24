FI: ВС РФ за две недели возвели полноценную линию обороны возле Курской АЭС

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Оборона строится как под Курчатовым, так и возле Львова (фото из архива: Запорожская АЭС)
Оборона строится как под Курчатовым, так и возле Львова (фото из архива: Запорожская АЭС) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные смогли за две недели возвести полноценную линию обороны возле Курской атомной электростанции. Оборона строится как под Курчатовым, так и возле Львова.

«Армия России за две недели возвела полноценную линию обороны возле Курской АЭС. Протяженные оборонительные позиции строятся не только под Курчатовым, но и западнее — возле Льгова», — пишет издание Frontelligence Insight.

Карта линии обороны ВС РФ
Карта линии обороны ВС РФ
Фото:

В ночь на 23 августа Киев пытался атаковать АЭС в Курской области при помощи беспилотника. Российские средства ПВО сбили дрон недалеко от Курчатовской атомной станции.

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Российские военные смогли за две недели возвести полноценную линию обороны возле Курской атомной электростанции. Оборона строится как под Курчатовым, так и возле Львова. «Армия России за две недели возвела полноценную линию обороны возле Курской АЭС. Протяженные оборонительные позиции строятся не только под Курчатовым, но и западнее — возле Льгова», — пишет издание Frontelligence Insight. В ночь на 23 августа Киев пытался атаковать АЭС в Курской области при помощи беспилотника. Российские средства ПВО сбили дрон недалеко от Курчатовской атомной станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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