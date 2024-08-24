FI: ВС РФ за две недели возвели полноценную линию обороны возле Курской АЭС

Оборона строится как под Курчатовым, так и возле Львова (фото из архива: Запорожская АЭС)
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские военные смогли за две недели возвести полноценную линию обороны возле Курской атомной электростанции. Оборона строится как под Курчатовым, так и возле Львова.
«Армия России за две недели возвела полноценную линию обороны возле Курской АЭС. Протяженные оборонительные позиции строятся не только под Курчатовым, но и западнее — возле Льгова», — пишет издание Frontelligence Insight.
Карта линии обороны ВС РФ
В ночь на 23 августа Киев пытался атаковать АЭС в Курской области при помощи беспилотника. Российские средства ПВО сбили дрон недалеко от Курчатовской атомной станции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.