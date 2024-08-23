23 августа 2024

ФК «Урал» упустил победу в концовке игры с «Нефтехимиком»

ФК «Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в Нижнекамске
© Служба новостей «URA.RU»
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В первом тайме матча не было голов (архивное фото)
В первом тайме матча не было голов (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком», упустив возможность стать лидером чемпионата. «Шмели» в седьмом туре «Мелбет Первой Лиги» (бывшая ФНЛ) сыграли со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».

В первом тайме команды не забили голов. Хозяева успешно закрывались от «Урала», не давая сопернику подобраться к своей штрафной. Во втором тайме игра начала раскрываться. ФК «Урал» постепенно начал находить моменты и даже попал одним ударом в штангу ворот «Нефтехимика». Но везение хозяев было недолгим. На 60 минуте капитан гостей Эрик Бикфалви забил точным ударом с левой ноги из-под защиты соперника. «Нефтехимик» мог сравнять с пенальти через несколько минут, но форвард Саид Алиев пробил по фан-сектору «Урала». Ближе к концовке нападающий Рашид Магомедов вышел на поле и через минуту пробил низом на открытом пространстве, сравняв счет — 1:1.

Несмотря на попытки обеих команд, матч завершился ничьей. ФК «Урал» остался на втором месте в чемпионате (14 очков). Уральцы отстают от тульского «Арсенала» всего на одно очко.

В прошлом матче «Урал» победил клуб из ростовского села со счетом 2:0 в Екатеринбурге. Матч открывал мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Ранее URA.RU писало о заявлении министра свердловского спорта Леонида Рапопорта о «расстреле» команды в случае невыхода в РПЛ. Президент «Урала» назвал эту шутку неудачной.

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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком», упустив возможность стать лидером чемпионата. «Шмели» в седьмом туре «Мелбет Первой Лиги» (бывшая ФНЛ) сыграли со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ». В первом тайме команды не забили голов. Хозяева успешно закрывались от «Урала», не давая сопернику подобраться к своей штрафной. Во втором тайме игра начала раскрываться. ФК «Урал» постепенно начал находить моменты и даже попал одним ударом в штангу ворот «Нефтехимика». Но везение хозяев было недолгим. На 60 минуте капитан гостей Эрик Бикфалви забил точным ударом с левой ноги из-под защиты соперника. «Нефтехимик» мог сравнять с пенальти через несколько минут, но форвард Саид Алиев пробил по фан-сектору «Урала». Ближе к концовке нападающий Рашид Магомедов вышел на поле и через минуту пробил низом на открытом пространстве, сравняв счет — 1:1. Несмотря на попытки обеих команд, матч завершился ничьей. ФК «Урал» остался на втором месте в чемпионате (14 очков). Уральцы отстают от тульского «Арсенала» всего на одно очко. В прошлом матче «Урал» победил клуб из ростовского села со счетом 2:0 в Екатеринбурге. Матч открывал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Ранее URA.RU писало о заявлении министра свердловского спорта Леонида Рапопорта о «расстреле» команды в случае невыхода в РПЛ. Президент «Урала» назвал эту шутку неудачной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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