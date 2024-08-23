Президент «Урала» назвал неудачной шутку министра спорта о расстреле команды

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов не оценил шутку министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта о расстреле игроков в случае невыхода команды в Российскую премьер-лигу. Высказывание чиновника он назвал неудачным.
«Знаю, что Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи, и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под „расстрелом“ он высказал свою озабоченность, и дальше развил свою мысль», — передает Sport24 слова Иванова. Он отметил, что не воспринял это всерьез и другим не советует.
Рапопорт пригрозил расстрелом «Уралу» за плохие результаты, объяснив это тем, что успехи и неудачи команды серьезно влияют на эмоциональное состояние болельщиков. Он подчеркнул, что уже не раз произносил эту фразу.
«Шмели» вылетели из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне. В Первой лиге «Урал» идет на втором месте после шести туров.
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