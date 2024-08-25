В Березниках решили строить модульные причалы и вертолетные площадки

26 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Вертолетная площадка будет размещена в районе улицы Новосодовая Фото: Размик Закарян © URA.RU В Березниковском округе Пермского края появятся вертолетные площадки и модульные причалы для судов. Информация отражена в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (имеется в распоряжении URA.RU). Она рассчитана на срок до 2040 года и предусматривает реализацию в два этапа: первый — 2028 год, второй — 2040 год. «На уровне полномочий местного самоуправления муниципального образования предусматривается реализация вертолетных площадок для осуществления экстренного транспортирования из отдаленных территорий муниципального образования», — сказано в программе. Размещение вертолетной площадки рассматривается в районе пересечения улицы Новосодовая и автодороги «Кунгур-Соликамск-Усолье». Установка модульных причалов предполагается в городе Березники, Усолье, а также поселках Орле, Огурдино, Пыскоре и селе Таман. Общий объем затрат на реализацию программы развития транспортной инфраструктуры оценивается в 4,8 млрд рублей. Ранее власти Пермского края сообщали о планах установить модульные причалы в Соликамске и Осе. Программа развития транспортной системы интернет-портал правовой информации города Березники Скрин: Предусмотрены причалы по программе развития транспорта интернет-портал правовой информации города Березники Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниковском округе Пермского края появятся вертолетные площадки и модульные причалы для судов. Информация отражена в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (имеется в распоряжении URA.RU). Она рассчитана на срок до 2040 года и предусматривает реализацию в два этапа: первый — 2028 год, второй — 2040 год. «На уровне полномочий местного самоуправления муниципального образования предусматривается реализация вертолетных площадок для осуществления экстренного транспортирования из отдаленных территорий муниципального образования», — сказано в программе. Размещение вертолетной площадки рассматривается в районе пересечения улицы Новосодовая и автодороги «Кунгур-Соликамск-Усолье». Установка модульных причалов предполагается в городе Березники, Усолье, а также поселках Орле, Огурдино, Пыскоре и селе Таман. Общий объем затрат на реализацию программы развития транспортной инфраструктуры оценивается в 4,8 млрд рублей. Ранее власти Пермского края сообщали о планах установить модульные причалы в Соликамске и Осе.