В Березниках решили строить модульные причалы и вертолетные площадки

В Березниковском округе Пермского края появятся вертолетные площадки и модульные причалы для судов. Информация отражена в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (имеется в распоряжении URA.RU). Она рассчитана на срок до 2040 года и предусматривает реализацию в два этапа: первый — 2028 год, второй — 2040 год.
«На уровне полномочий местного самоуправления муниципального образования предусматривается реализация вертолетных площадок для осуществления экстренного транспортирования из отдаленных территорий муниципального образования», — сказано в программе. Размещение вертолетной площадки рассматривается в районе пересечения улицы Новосодовая и автодороги «Кунгур-Соликамск-Усолье».
Установка модульных причалов предполагается в городе Березники, Усолье, а также поселках Орле, Огурдино, Пыскоре и селе Таман. Общий объем затрат на реализацию программы развития транспортной инфраструктуры оценивается в 4,8 млрд рублей. Ранее власти Пермского края сообщали о планах установить модульные причалы в Соликамске и Осе.
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В Березниковском округе Пермского края появятся вертолетные площадки и модульные причалы для судов. Информация отражена в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (имеется в распоряжении URA.RU). Она рассчитана на срок до 2040 года и предусматривает реализацию в два этапа: первый — 2028 год, второй — 2040 год. «На уровне полномочий местного самоуправления муниципального образования предусматривается реализация вертолетных площадок для осуществления экстренного транспортирования из отдаленных территорий муниципального образования», — сказано в программе. Размещение вертолетной площадки рассматривается в районе пересечения улицы Новосодовая и автодороги «Кунгур-Соликамск-Усолье». Установка модульных причалов предполагается в городе Березники, Усолье, а также поселках Орле, Огурдино, Пыскоре и селе Таман. Общий объем затрат на реализацию программы развития транспортной инфраструктуры оценивается в 4,8 млрд рублей. Ранее власти Пермского края сообщали о планах установить модульные причалы в Соликамске и Осе.