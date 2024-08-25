25 августа 2024
24 августа 2024

В Березниках решили строить модульные причалы и вертолетные площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Съёмки сольного клипа Марата Чанышева, солиста группы «ПМ» на аэродроме «Грань». Нижний Тагил, вертолет
Вертолетная площадка будет размещена в районе улицы Новосодовая Фото:

В Березниковском округе Пермского края появятся вертолетные площадки и модульные причалы для судов. Информация отражена в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (имеется в распоряжении URA.RU). Она рассчитана на срок до 2040 года и предусматривает реализацию в два этапа: первый — 2028 год, второй — 2040 год.

«На уровне полномочий местного самоуправления муниципального образования предусматривается реализация вертолетных площадок для осуществления экстренного транспортирования из отдаленных территорий муниципального образования», — сказано в программе. Размещение вертолетной площадки рассматривается в районе пересечения улицы Новосодовая и автодороги «Кунгур-Соликамск-Усолье».

Установка модульных причалов предполагается в городе Березники, Усолье, а также поселках Орле, Огурдино, Пыскоре и селе Таман. Общий объем затрат на реализацию программы развития транспортной инфраструктуры оценивается в 4,8 млрд рублей. Ранее власти Пермского края сообщали о планах установить модульные причалы в Соликамске и Осе.

Программа развития транспортной системы
Программа развития транспортной системы
Предусмотрены причалы по программе развития транспорта
Предусмотрены причалы по программе развития транспорта

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В Березниковском округе Пермского края появятся вертолетные площадки и модульные причалы для судов. Информация отражена в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (имеется в распоряжении URA.RU). Она рассчитана на срок до 2040 года и предусматривает реализацию в два этапа: первый — 2028 год, второй — 2040 год. «На уровне полномочий местного самоуправления муниципального образования предусматривается реализация вертолетных площадок для осуществления экстренного транспортирования из отдаленных территорий муниципального образования», — сказано в программе. Размещение вертолетной площадки рассматривается в районе пересечения улицы Новосодовая и автодороги «Кунгур-Соликамск-Усолье». Установка модульных причалов предполагается в городе Березники, Усолье, а также поселках Орле, Огурдино, Пыскоре и селе Таман. Общий объем затрат на реализацию программы развития транспортной инфраструктуры оценивается в 4,8 млрд рублей. Ранее власти Пермского края сообщали о планах установить модульные причалы в Соликамске и Осе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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