В Пермском крае появится модульный причал

В 2024 году в Соликамске Пермского края построят модульный причал и начнется обустройство причала в Осе. Об этом рассказала министр по туризму в регионе Юлия Ветошкина.
«В 2024 году модульный причал появится в Соликамске. Также начнется обустройство причала в Осе», — приводятся слова Ветошкиной на сайте правительства Пермского края.
Министр уточнила, что муниципальным образованиям региона с 2023 года предоставляется субсидия из краевого бюджета на обустройство причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов. В 2025 году запланировано выделение субсидии на создание модульного причала в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском.
Сообщалось, что власти Пермского края планируют оборудовать модульный причал на речном вокзале Перми. На эти цели будет выделено более 70 миллионов рублей, а финансирование будет проведено в два этапа.
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В 2024 году в Соликамске Пермского края построят модульный причал и начнется обустройство причала в Осе. Об этом рассказала министр по туризму в регионе Юлия Ветошкина. «В 2024 году модульный причал появится в Соликамске. Также начнется обустройство причала в Осе», — приводятся слова Ветошкиной на сайте правительства Пермского края. Министр уточнила, что муниципальным образованиям региона с 2023 года предоставляется субсидия из краевого бюджета на обустройство причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов. В 2025 году запланировано выделение субсидии на создание модульного причала в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском. Сообщалось, что власти Пермского края планируют оборудовать модульный причал на речном вокзале Перми. На эти цели будет выделено более 70 миллионов рублей, а финансирование будет проведено в два этапа.