29 марта 2024

В Пермском крае появится модульный причал

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Выделение субсидии запланировано и на строительство причалов в Добрянке и Ильинском (архивное фото) Фото:

В 2024 году в Соликамске Пермского края построят модульный причал и начнется обустройство причала в Осе. Об этом рассказала министр по туризму в регионе Юлия Ветошкина.

«В 2024 году модульный причал появится в Соликамске. Также начнется обустройство причала в Осе», — приводятся слова Ветошкиной на сайте правительства Пермского края.

Министр уточнила, что муниципальным образованиям региона с 2023 года предоставляется субсидия из краевого бюджета на обустройство причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов. В 2025 году запланировано выделение субсидии на создание модульного причала в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском.

Сообщалось, что власти Пермского края планируют оборудовать модульный причал на речном вокзале Перми. На эти цели будет выделено более 70 миллионов рублей, а финансирование будет проведено в два этапа.

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В 2024 году в Соликамске Пермского края построят модульный причал и начнется обустройство причала в Осе. Об этом рассказала министр по туризму в регионе Юлия Ветошкина. «В 2024 году модульный причал появится в Соликамске. Также начнется обустройство причала в Осе», — приводятся слова Ветошкиной на сайте правительства Пермского края. Министр уточнила, что муниципальным образованиям региона с 2023 года предоставляется субсидия из краевого бюджета на обустройство причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов. В 2025 году запланировано выделение субсидии на создание модульного причала в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском. Сообщалось, что власти Пермского края планируют оборудовать модульный причал на речном вокзале Перми. На эти цели будет выделено более 70 миллионов рублей, а финансирование будет проведено в два этапа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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