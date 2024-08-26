В прямом эфире украинского ТВ пропал свет во время ракетной атаки

Во время ракетной атаки в прямом эфире студии украинского телеканала пропал свет. Видео опубликовали украинские источники в telegram-канале.
«В студии телемарафона пропал свет прямо на словах телеведущей „дипломатическое решение“», — написали в тексте опубликованного поста. Короткое отключение электричества произошло в разгар массированной атаки ракетами.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Киеве и его окраинах прогремело более десятка мощных взрывов. Он добавил, что в городе сложно точно подсчитать количество взрывов, но их было около десятка вместе с окраинами.
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