В мире Украина В прямом эфире украинского ТВ пропал свет во время ракетной атаки 26 августа 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + Запись прямого эфира во время отключения света не прекратилась Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время ракетной атаки в прямом эфире студии украинского телеканала пропал свет. Видео опубликовали украинские источники в telegram-канале. «В студии телемарафона пропал свет прямо на словах телеведущей „дипломатическое решение“», — написали в тексте опубликованного поста. Короткое отключение электричества произошло в разгар массированной атаки ракетами. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Киеве и его окраинах прогремело более десятка мощных взрывов. Он добавил, что в городе сложно точно подсчитать количество взрывов, но их было около десятка вместе с окраинами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время ракетной атаки в прямом эфире студии украинского телеканала пропал свет. Видео опубликовали украинские источники в telegram-канале. «В студии телемарафона пропал свет прямо на словах телеведущей „дипломатическое решение“», — написали в тексте опубликованного поста. Короткое отключение электричества произошло в разгар массированной атаки ракетами. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Киеве и его окраинах прогремело более десятка мощных взрывов. Он добавил, что в городе сложно точно подсчитать количество взрывов, но их было около десятка вместе с окраинами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям