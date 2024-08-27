Медведев: спецоперация изменила всю военную науку

27 августа 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что тактика ВС РФ с начала спецоперации в 2022 году сильно изменилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине СВО изменила всю военную науку и перевернула тактику ведения боевых действий, сейчас она модернизирована, в связи с этим также появились новые виды оружия. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Спецоперация перевернула представления о тактике ведения боевых действий, изменила всю военную науку», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. Информацию передает ТАСС. Также зампред Совбеза РФ добавил, что в начале СВО предоставление о тактике ведения боевых действий были абсолютно иными, чем сейчас. На данный момент у российской стороны появились новые виды оружия и способы ведения боевых действий. Так, сейчас ВСУ в панике наблюдают, как ВС РФ продвигаются на покровском направлении. Подобное усложняет оборону украинской армии на востоке страны, сообщили журналисты Forbes. Даже элитная 47-я механизированная бригада не смогла остановить наступление российских войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СВО изменила всю военную науку и перевернула тактику ведения боевых действий, сейчас она модернизирована, в связи с этим также появились новые виды оружия. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Спецоперация перевернула представления о тактике ведения боевых действий, изменила всю военную науку», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. Информацию передает ТАСС. Также зампред Совбеза РФ добавил, что в начале СВО предоставление о тактике ведения боевых действий были абсолютно иными, чем сейчас. На данный момент у российской стороны появились новые виды оружия и способы ведения боевых действий. Так, сейчас ВСУ в панике наблюдают, как ВС РФ продвигаются на покровском направлении. Подобное усложняет оборону украинской армии на востоке страны, сообщили журналисты Forbes. Даже элитная 47-я механизированная бригада не смогла остановить наступление российских войск.