Медведев: спецоперация изменила всю военную науку

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XXVIII съезд партии "Единая Россия". Москва, портрет, медведев дмитрий
Медведев заявил, что тактика ВС РФ с начала спецоперации в 2022 году сильно изменилась Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

СВО изменила всю военную науку и перевернула тактику ведения боевых действий, сейчас она модернизирована, в связи с этим также появились новые виды оружия. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Спецоперация перевернула представления о тактике ведения боевых действий, изменила всю военную науку», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. Информацию передает ТАСС.

Также зампред Совбеза РФ добавил, что в начале СВО предоставление о тактике ведения боевых действий были абсолютно иными, чем сейчас. На данный момент у российской стороны появились новые виды оружия и способы ведения боевых действий.

Так, сейчас ВСУ в панике наблюдают, как ВС РФ продвигаются на покровском направлении. Подобное усложняет оборону украинской армии на востоке страны, сообщили журналисты Forbes. Даже элитная 47-я механизированная бригада не смогла остановить наступление российских войск.

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СВО изменила всю военную науку и перевернула тактику ведения боевых действий, сейчас она модернизирована, в связи с этим также появились новые виды оружия. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Спецоперация перевернула представления о тактике ведения боевых действий, изменила всю военную науку», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. Информацию передает ТАСС. Также зампред Совбеза РФ добавил, что в начале СВО предоставление о тактике ведения боевых действий были абсолютно иными, чем сейчас. На данный момент у российской стороны появились новые виды оружия и способы ведения боевых действий. Так, сейчас ВСУ в панике наблюдают, как ВС РФ продвигаются на покровском направлении. Подобное усложняет оборону украинской армии на востоке страны, сообщили журналисты Forbes. Даже элитная 47-я механизированная бригада не смогла остановить наступление российских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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