СВО изменила военную науку, YouTube ведет себя некрасиво: заявления Медведева на встрече с бойцами

Медведев встретился с участниками СВО — кандидатами от ЕР на выборах

27 августа 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Медведев завил, что на ближайшее время для РФ стоит важная задача — победа в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел встречу с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. В ходе нее он сделал несколько заявлений, касательно ситуации на фронте спецоперации, социальных сетей, YouTube, основателя Telegram Павла Дурова, руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга и миграционной политики. Главные заявления Медведева со встречи с бойцами СВО — в материале URA.RU. Изменения в военной тактике и науке в России с начала СВО Дмитрий Медведев отметил, что спецоперация привела к пересмотру подходов в тактике ведения боевых действий и повлекла за собой изменения в военной науке. Он подчеркнул появление новых видов оружия и методов боевых действий. Также зампред Совбеза заявил, что для России в ближайшее время нет задачи более важной, чем победа в СВО. Продолжение работы над миграционной политикой Медведев затронул тему миграционной политики, подчеркнув ее остроту, особенно на фоне событий, произошедших в России в 2024 году, включая трагические. Он выразил мнение, что все приезжающие должны интегрироваться в российское общество, следуя местным правилам, понимая историю страны и владея языком. Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил со стороны мигрантов и упомянул принятый законопроект, предусматривающий быстрое избавление от тех, кто эти правила нарушает. Медведев о ведении социальных сетей публичными личностями Заместитель председателя Совета безопасности РФ подчеркнул важность активного ведения соцсетей публичными людьми. Он указал на необходимость распространения российской точки зрения как внутри страны, так и на международной арене. Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад стремится изолировать Россию, чтобы ее голос не был слышен. Он также отметил, что российская позиция зачастую звучит убедительнее западных политиков. России не следует закрываться, а важно сохранять связь с западным информационным пространством, нужно сохранять балансу в этом вопросе. Враждебная политика YouTube Медведев заявил, что видео-платформа YouTube «себя ведет очень некрасиво», то есть ведет враждебную политику по отношению к России. Он выразил недовольство тем, как сервис удаляет российские ресурсы и продвигает контент оппонентов. Из-за отказа YouTube учитывать российские пожелания по балансу контента пришлось принять ограничительные меры. Дмитрий Медведев признал, что замедление работы ресурса нежелательно, так как предпочтительно иметь множество источников информации. Зампред Совбеза РФ провел аналогию с Великой Отечественной войной, указав на недопустимость распространения газет противника в то время. Он подчеркнул, что современные информационные технологии являются более мощным инструментом воздействия. Он заключил, что через такие сервисы, как YouTube, на Западе пытаются влиять на источники информации, которыми пользуются ежедневно, включая пользователей в РФ. Медведев о задержании Павла Дурова и политическом контексте Дмитрий Медведев выразил сомнение в объяснениях президента Франции Эммануэля Макрона относительно задержания Павла Дурова. Он выразил убеждение в том, что ситуация с задержанием Дурова носит явную политическую окраску и требует соответствующего разбирательства. Заместитель председателя Совбеза предложил арестовать Марка Цукерберга при его визите в Париж, чтобы продемонстрировать справедливость подхода к руководителям крупных социальных платформ. Зампред Совбеза также подчеркнул значимость Telegram как мессенджера, который активно используется в России, включая зону боевых действий. Он указал на то, что контент в сервисе способствует формированию альтернативного восприятия событий среди украинцев, отличного от официальной линии их СМИ. Медведев о ситуации с Марком Цукербергом Заместитель председателя Совета безопасности РФ предложил Франции арестовать Марка Цукерберга при его приезде в страну, утверждая, что на платформе Facebook* (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) происходят аналогичные действия, за которые обвиняют Павла Дурова. Также Дмитрий Медведев затронул вопрос ответственности создателей платформ за контент и преступную активность на них. Он отметил, что хотя у российских властей были претензии к Telegram, однако это не означает, что факт наличия подобного контента — это обязательно вина создателя мессенджера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел встречу с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. В ходе нее он сделал несколько заявлений, касательно ситуации на фронте спецоперации, социальных сетей, YouTube, основателя Telegram Павла Дурова, руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга и миграционной политики. Главные заявления Медведева со встречи с бойцами СВО — в материале URA.RU. Дмитрий Медведев отметил, что спецоперация привела к пересмотру подходов в тактике ведения боевых действий и повлекла за собой изменения в военной науке. Он подчеркнул появление новых видов оружия и методов боевых действий. Также зампред Совбеза заявил, что для России в ближайшее время нет задачи более важной, чем победа в СВО. Медведев затронул тему миграционной политики, подчеркнув ее остроту, особенно на фоне событий, произошедших в России в 2024 году, включая трагические. Он выразил мнение, что все приезжающие должны интегрироваться в российское общество, следуя местным правилам, понимая историю страны и владея языком. Он подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил со стороны мигрантов и упомянул принятый законопроект, предусматривающий быстрое избавление от тех, кто эти правила нарушает. Заместитель председателя Совета безопасности РФ подчеркнул важность активного ведения соцсетей публичными людьми. Он указал на необходимость распространения российской точки зрения как внутри страны, так и на международной арене. Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад стремится изолировать Россию, чтобы ее голос не был слышен. Он также отметил, что российская позиция зачастую звучит убедительнее западных политиков. России не следует закрываться, а важно сохранять связь с западным информационным пространством, нужно сохранять балансу в этом вопросе. Медведев заявил, что видео-платформа YouTube «себя ведет очень некрасиво», то есть ведет враждебную политику по отношению к России. Он выразил недовольство тем, как сервис удаляет российские ресурсы и продвигает контент оппонентов. Из-за отказа YouTube учитывать российские пожелания по балансу контента пришлось принять ограничительные меры. Дмитрий Медведев признал, что замедление работы ресурса нежелательно, так как предпочтительно иметь множество источников информации. Зампред Совбеза РФ провел аналогию с Великой Отечественной войной, указав на недопустимость распространения газет противника в то время. Он подчеркнул, что современные информационные технологии являются более мощным инструментом воздействия. Он заключил, что через такие сервисы, как YouTube, на Западе пытаются влиять на источники информации, которыми пользуются ежедневно, включая пользователей в РФ. Дмитрий Медведев выразил сомнение в объяснениях президента Франции Эммануэля Макрона относительно задержания Павла Дурова. Он выразил убеждение в том, что ситуация с задержанием Дурова носит явную политическую окраску и требует соответствующего разбирательства. Заместитель председателя Совбеза предложил арестовать Марка Цукерберга при его визите в Париж, чтобы продемонстрировать справедливость подхода к руководителям крупных социальных платформ. Зампред Совбеза также подчеркнул значимость Telegram как мессенджера, который активно используется в России, включая зону боевых действий. Он указал на то, что контент в сервисе способствует формированию альтернативного восприятия событий среди украинцев, отличного от официальной линии их СМИ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ предложил Франции арестовать Марка Цукерберга при его приезде в страну, утверждая, что на платформе Facebook* (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) происходят аналогичные действия, за которые обвиняют Павла Дурова. Также Дмитрий Медведев затронул вопрос ответственности создателей платформ за контент и преступную активность на них. Он отметил, что хотя у российских властей были претензии к Telegram, однако это не означает, что факт наличия подобного контента — это обязательно вина создателя мессенджера.