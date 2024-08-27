Медведев: все, кто приезжает в Россию, должны жить по нашим правилам

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что гости страны должны жить по ее правилам Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, должны жить по ее правилам. Он заверил, что партия Единая Россия займется совершенствованием мер безопасности в сфере миграции.

«Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Понимать нашу историю, владеть языком, правильно себя вести. Они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь и быт. Те, кто правил не соблюдает, — в весеннюю сессию законопроект был принят, — от них нужно просто тогда моментально избавляться», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО. Председатель партии встретился с бойцами, которые участвуют в ЕДГ-2024.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, должны жить по ее правилам. Он заверил, что партия Единая Россия займется совершенствованием мер безопасности в сфере миграции. «Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Понимать нашу историю, владеть языком, правильно себя вести. Они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь и быт. Те, кто правил не соблюдает, — в весеннюю сессию законопроект был принят, — от них нужно просто тогда моментально избавляться», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО. Председатель партии встретился с бойцами, которые участвуют в ЕДГ-2024.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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