Медведев: все, кто приезжает в Россию, должны жить по нашим правилам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, должны жить по ее правилам. Он заверил, что партия Единая Россия займется совершенствованием мер безопасности в сфере миграции.
«Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Понимать нашу историю, владеть языком, правильно себя вести. Они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь и быт. Те, кто правил не соблюдает, — в весеннюю сессию законопроект был принят, — от них нужно просто тогда моментально избавляться», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО. Председатель партии встретился с бойцами, которые участвуют в ЕДГ-2024.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.