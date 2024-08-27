Медведев: все, кто приезжает в Россию, должны жить по нашим правилам

27 августа 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что гости страны должны жить по ее правилам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, должны жить по ее правилам. Он заверил, что партия Единая Россия займется совершенствованием мер безопасности в сфере миграции. «Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Понимать нашу историю, владеть языком, правильно себя вести. Они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь и быт. Те, кто правил не соблюдает, — в весеннюю сессию законопроект был принят, — от них нужно просто тогда моментально избавляться», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО. Председатель партии встретился с бойцами, которые участвуют в ЕДГ-2024. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, должны жить по ее правилам. Он заверил, что партия Единая Россия займется совершенствованием мер безопасности в сфере миграции. «Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Понимать нашу историю, владеть языком, правильно себя вести. Они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь и быт. Те, кто правил не соблюдает, — в весеннюю сессию законопроект был принят, — от них нужно просто тогда моментально избавляться», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО. Председатель партии встретился с бойцами, которые участвуют в ЕДГ-2024.