28 августа 2024

Челябинские таможенники не дали вывезти из РФ 83 тонны отрубей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп
На пункте пропуска у перевозчика выявили нарушения в документах на товар Фото:

Мобильная группа Челябинской таможни совместно с региональным погрануправлением ФСБ не дали перевезти через российско-казахстанскую границу 83 тонны отрубей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, у перевозчика выявили недостоверные сведения в документах на товар.

«Как выяснилось, указанный в товаросопроводительных документах российский отправитель реализацией данной продукции не занимается и к вывозимому товару отношения не имеет. Таким образом, инспекторы признали поставку фиктивной и вернули большегрузы обратно в Россию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

По словам заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева, в этом году сотрудники остановили 275 грузовых автомобилей с нарушениями. Каждый шестой перевозчик пытался вывезти товар по фиктивным документам. Общий вес таких перевозимых товаров составил 727 тонн.

Перевозчик пытался вывезти из РФ 83 тонны отрубей
Перевозчик пытался вывезти из РФ 83 тонны отрубей
Фото:

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Мобильная группа Челябинской таможни совместно с региональным погрануправлением ФСБ не дали перевезти через российско-казахстанскую границу 83 тонны отрубей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, у перевозчика выявили недостоверные сведения в документах на товар. «Как выяснилось, указанный в товаросопроводительных документах российский отправитель реализацией данной продукции не занимается и к вывозимому товару отношения не имеет. Таким образом, инспекторы признали поставку фиктивной и вернули большегрузы обратно в Россию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева, в этом году сотрудники остановили 275 грузовых автомобилей с нарушениями. Каждый шестой перевозчик пытался вывезти товар по фиктивным документам. Общий вес таких перевозимых товаров составил 727 тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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