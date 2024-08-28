Мобильная группа Челябинской таможни совместно с региональным погрануправлением ФСБ не дали перевезти через российско-казахстанскую границу 83 тонны отрубей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, у перевозчика выявили недостоверные сведения в документах на товар.
«Как выяснилось, указанный в товаросопроводительных документах российский отправитель реализацией данной продукции не занимается и к вывозимому товару отношения не имеет. Таким образом, инспекторы признали поставку фиктивной и вернули большегрузы обратно в Россию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
По словам заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева, в этом году сотрудники остановили 275 грузовых автомобилей с нарушениями. Каждый шестой перевозчик пытался вывезти товар по фиктивным документам. Общий вес таких перевозимых товаров составил 727 тонн.
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