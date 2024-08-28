28 августа 2024

Полицейские поймали жителя ХМАО, пристававшего к подросткам

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские доставили нижневартовца в отделение
Полицейские доставили нижневартовца в отделение Фото:

В Нижневартовске полицейские задержали местного жителя. По словам очевидцев, мужчина приставал на улице к несовершеннолетним девушкам.

«Мужчину 1980 года рождения доставили в отдел полиции. Проводится проверка», — сообщила URA.RU пресс-служба окружного УМВД.

По словам очевидцев, пишет telegram-канал N1, местный житель начал приставать к подросткам на набережной Оби. Утверждается, что мужчина донимал девушек расспросами.

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В Нижневартовске полицейские задержали местного жителя. По словам очевидцев, мужчина приставал на улице к несовершеннолетним девушкам. «Мужчину 1980 года рождения доставили в отдел полиции. Проводится проверка», — сообщила URA.RU пресс-служба окружного УМВД. По словам очевидцев, пишет telegram-канал N1, местный житель начал приставать к подросткам на набережной Оби. Утверждается, что мужчина донимал девушек расспросами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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