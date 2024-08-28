Полицейские поймали жителя ХМАО, пристававшего к подросткам

Полицейские доставили нижневартовца в отделение
В Нижневартовске полицейские задержали местного жителя. По словам очевидцев, мужчина приставал на улице к несовершеннолетним девушкам.
«Мужчину 1980 года рождения доставили в отдел полиции. Проводится проверка», — сообщила URA.RU пресс-служба окружного УМВД.
По словам очевидцев, пишет telegram-канал N1, местный житель начал приставать к подросткам на набережной Оби. Утверждается, что мужчина донимал девушек расспросами.
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