Кремль заявил о готовности помочь Дурову

29 августа 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Павел Дуров — гражданин России, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле его по-прежнему считают гражданином РФ, несмотря на французское гражданство. Поэтому, в случае необходимости, ему будет оказана поддержка со стороны российского государства. «Мы уже сказали, что он является гражданином Франции — первое. Второе — он обладает всем для организации своей юридической защиты, мы конечно же считаем его гражданином России и в случае необходимости будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину РФ», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что не уверены в достоверности источников, сообщающих о насилии Дурова над его детьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле его по-прежнему считают гражданином РФ, несмотря на французское гражданство. Поэтому, в случае необходимости, ему будет оказана поддержка со стороны российского государства. «Мы уже сказали, что он является гражданином Франции — первое. Второе — он обладает всем для организации своей юридической защиты, мы конечно же считаем его гражданином России и в случае необходимости будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину РФ», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что не уверены в достоверности источников, сообщающих о насилии Дурова над его детьми.