Кремль заявил о готовности помочь Дурову

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Павел Дуров — гражданин России, напомнил Дмитрий Песков Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле его по-прежнему считают гражданином РФ, несмотря на французское гражданство. Поэтому, в случае необходимости, ему будет оказана поддержка со стороны российского государства.

«Мы уже сказали, что он является гражданином Франции — первое. Второе — он обладает всем для организации своей юридической защиты, мы конечно же считаем его гражданином России и в случае необходимости будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину РФ», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что не уверены в достоверности источников, сообщающих о насилии Дурова над его детьми.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле его по-прежнему считают гражданином РФ, несмотря на французское гражданство. Поэтому, в случае необходимости, ему будет оказана поддержка со стороны российского государства. «Мы уже сказали, что он является гражданином Франции — первое. Второе — он обладает всем для организации своей юридической защиты, мы конечно же считаем его гражданином России и в случае необходимости будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину РФ», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что не уверены в достоверности источников, сообщающих о насилии Дурова над его детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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