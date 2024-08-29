Кремль заявил о готовности помочь Дурову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле его по-прежнему считают гражданином РФ, несмотря на французское гражданство. Поэтому, в случае необходимости, ему будет оказана поддержка со стороны российского государства.
«Мы уже сказали, что он является гражданином Франции — первое. Второе — он обладает всем для организации своей юридической защиты, мы конечно же считаем его гражданином России и в случае необходимости будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину РФ», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что не уверены в достоверности источников, сообщающих о насилии Дурова над его детьми.
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