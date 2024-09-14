В район подразделения российской группировки «Восток» прибыл замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга. Он проверил обеспечение войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Андрей Булыга проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки „Восток“, расположенный в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Он оценил организацию работы специалистов ремонтного подразделения, которые осуществляют оперативный ремонт и ввод в строй поврежденной техники, а также модернизацию оборудования.
Также генерал-лейтенант проверил складские помещения и продовольственные склады, отвечающие за всестороннее обеспечение войск и хранение продуктов питания. Замминистра обороны поставил задачи по улучшению системы хранения продукции. Кроме того, Булыга проинспектировал строительство нового заглубленного временного пункта дислокации для подразделений группировки «Восток». Это сооружение будет включать механизированный хлебозавод, кухню, столовую, полевой банно-прачечный комплекс и другие объекты. Планируется, что такие конструкции будут возводиться во всех группировках войск.
По итогам рабочей поездки Андрей Булыга выразил удовлетворение положительной динамикой в работе отдельных подразделений. Он поставил задачи по дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения личного состава группировки войск «Восток».
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