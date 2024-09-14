ПВО за ночь сбила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областям

В ночь на 14 сентября ВСУ атаковали российские регионы беспилотниками. Над Курской областью были перехвачены и ликвидированы 10 дронов, еще девять были сбиты над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области», — передает военное ведомство. Информация опубликована в
В ночь на 1 сентября на территории России были перехвачены и уничтожены 158 беспилотников ВСУ. Та атака стала одной из самых массированных со стороны Украины с использованием дронов, передает «Национальная служба новостей». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что его регион тоже пострадал от атаки. По его словам, беспилотники повредили социальные объекты, среди которых детские сады.
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