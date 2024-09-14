Врач рассказала, как работа в открытом пространстве влияет на здоровье

Психотерапевт Крашкина: работа в открытом помещении может вызвать головные боли
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Заседание аграрного комитета Курганской областной Думы. Курган, александров юрий, усталость, головная боль, закрыл лицо рукой
Человек, работающий в open spase, часто может испытывать усталость и напряжение в конце дня, заявила Крашкина Фото:

Работа в open spase (формат организации офиса, не подразумевающий разделение пространства кабинетами и перегородками), а именно постоянное мерцание мониторов и шумы могут привести к напряжению и усталости, в том числе к головным болям. Об этом заявила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Она посоветовала делать паузы в процессе работы, чтобы сохранить спокойное эмоциональное состояние. «Можно <…> делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох, и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно», — поделилась Крашкина. Ее слова приводит Pravda.Ru. Она также добавила, что удовлетворение своих собственных желаний в выходные дни также благоприятно скажется на эмоциональном состоянии.

Ранее врач общей практики Мария Беляева заявила, что при долгих поездках у человека может развиться тревожность. Также может испортиться зрение, если в пути человек читает что-то в телефоне. Она посоветовала в пути слушать музыку или аудиокнигу. Это поможет находиться в полумедитативном состоянии.

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Работа в open spase (формат организации офиса, не подразумевающий разделение пространства кабинетами и перегородками), а именно постоянное мерцание мониторов и шумы могут привести к напряжению и усталости, в том числе к головным болям. Об этом заявила врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Она посоветовала делать паузы в процессе работы, чтобы сохранить спокойное эмоциональное состояние. «Можно <…> делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох, и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно», — поделилась Крашкина. Ее слова приводит Pravda.Ru. Она также добавила, что удовлетворение своих собственных желаний в выходные дни также благоприятно скажется на эмоциональном состоянии. Ранее врач общей практики Мария Беляева заявила, что при долгих поездках у человека может развиться тревожность. Также может испортиться зрение, если в пути человек читает что-то в телефоне. Она посоветовала в пути слушать музыку или аудиокнигу. Это поможет находиться в полумедитативном состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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