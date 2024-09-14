Врач рассказала, как работа в открытом пространстве влияет на здоровье

Работа в open spase (формат организации офиса, не подразумевающий разделение пространства кабинетами и перегородками), а именно постоянное мерцание мониторов и шумы могут привести к напряжению и усталости, в том числе к головным болям. Об этом заявила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
Она посоветовала делать паузы в процессе работы, чтобы сохранить спокойное эмоциональное состояние. «Можно <…> делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох, и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно», — поделилась Крашкина. Ее слова приводит Pravda.Ru. Она также добавила, что удовлетворение своих собственных желаний в выходные дни также благоприятно скажется на эмоциональном состоянии.
Ранее врач общей практики Мария Беляева заявила, что при долгих поездках у человека может развиться тревожность. Также может испортиться зрение, если в пути человек читает что-то в телефоне. Она посоветовала в пути слушать музыку или аудиокнигу. Это поможет находиться в полумедитативном состоянии.
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Работа в open spase (формат организации офиса, не подразумевающий разделение пространства кабинетами и перегородками), а именно постоянное мерцание мониторов и шумы могут привести к напряжению и усталости, в том числе к головным болям. Об этом заявила врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Она посоветовала делать паузы в процессе работы, чтобы сохранить спокойное эмоциональное состояние. «Можно <…> делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох, и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно», — поделилась Крашкина. Ее слова приводит Pravda.Ru. Она также добавила, что удовлетворение своих собственных желаний в выходные дни также благоприятно скажется на эмоциональном состоянии. Ранее врач общей практики Мария Беляева заявила, что при долгих поездках у человека может развиться тревожность. Также может испортиться зрение, если в пути человек читает что-то в телефоне. Она посоветовала в пути слушать музыку или аудиокнигу. Это поможет находиться в полумедитативном состоянии.