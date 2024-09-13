Удар по украинскому судну, ограничение экспорта: о чем Песков говорил с журналистами

Песков переадресовал Минобороны вопрос об ударе по судну с зерном в Черном море
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили, что не знают об ударе России по украинскому кораблю с зерном Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле не знают об ударе России по украинскому судну в Черном море. Также президент России Владимир Путин предложил ограничить экспорт титана из-за незаконных ограничений. В Москве не обсуждается вопрос о разрыве дипломатических отношений с Лондоном из-за его роли в украинском конфликте. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 13 сентября — в материале URA.RU.

Отказ Познера работать на Западе в период СВО

Кремль положительно оценил позицию телеведущего Владимира Познера, отказавшегося работать на Западе в период СВО. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Познер — один из мэтров российской журналистики и человек, имеющий крепкую гражданскую позицию. Он отметил, что Познер может критиковать какие-то проявления России, но при этом остается патриотом.

Заявление Путина об ударах ракетами

В Кремле назвали очень важным заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов дальнобойными ракетами по территории России. Песков отметил, что оно не допускает двойных прочтений и несомненно достигло западных адресатов.

Ограничение экспорта титана

По словам Дмитрия Пескова, предложение Путина об ограничении экспорта титана связано с незаконными торговыми ограничениями и стремлением других стран нажиться на этой торговле. Пресс-секретарь добавил, что пока это просто предложение, которое не должно нанести вред интересам российской стороны.

Удар ВС РФ по украинскому кораблю

В Кремле не видели заявления об ударе России по украинскому кораблю в Черном море, перевозившему зерно. Дмитрий Песков отметил, что это, вероятно, связано с ходом боевых действий и за комментарием нужно обращаться к военным.

Заявление Эрдогана о Крыме

Кремль сообщил, что в вопросе территориальной принадлежности Крыма мнения России и Турции полностью расходятся. Так Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым принадлежит Украине, согласно международному праву.

Также Песков отметил, отвечая на вопрос о связи слов Эрдогана с желанием смягчить санкции США, что Штаты «оказывают неприкрытое давление на Турецкую республику». По его словам, Турция продолжает руководствоваться собственными интересами, в том числе развивая сотрудничество с Россией.

Разрыв отношений с Великобританией

В Кремле не обсуждает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Великобританией. По словам Пескова, темы возможного прекращения отношений с Лондоном из-за подрывной деятельности сотрудников британского посольства в Москве и роли Королевства в конфликте на Украине нет в повестке.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле не знают об ударе России по украинскому судну в Черном море. Также президент России Владимир Путин предложил ограничить экспорт титана из-за незаконных ограничений. В Москве не обсуждается вопрос о разрыве дипломатических отношений с Лондоном из-за его роли в украинском конфликте. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 13 сентября — в материале URA.RU. Кремль положительно оценил позицию телеведущего Владимира Познера, отказавшегося работать на Западе в период СВО. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Познер — один из мэтров российской журналистики и человек, имеющий крепкую гражданскую позицию. Он отметил, что Познер может критиковать какие-то проявления России, но при этом остается патриотом. В Кремле назвали очень важным заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов дальнобойными ракетами по территории России. Песков отметил, что оно не допускает двойных прочтений и несомненно достигло западных адресатов. По словам Дмитрия Пескова, предложение Путина об ограничении экспорта титана связано с незаконными торговыми ограничениями и стремлением других стран нажиться на этой торговле. Пресс-секретарь добавил, что пока это просто предложение, которое не должно нанести вред интересам российской стороны. В Кремле не видели заявления об ударе России по украинскому кораблю в Черном море, перевозившему зерно. Дмитрий Песков отметил, что это, вероятно, связано с ходом боевых действий и за комментарием нужно обращаться к военным. Кремль сообщил, что в вопросе территориальной принадлежности Крыма мнения России и Турции полностью расходятся. Так Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым принадлежит Украине, согласно международному праву. Также Песков отметил, отвечая на вопрос о связи слов Эрдогана с желанием смягчить санкции США, что Штаты «оказывают неприкрытое давление на Турецкую республику». По его словам, Турция продолжает руководствоваться собственными интересами, в том числе развивая сотрудничество с Россией. В Кремле не обсуждает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Великобританией. По словам Пескова, темы возможного прекращения отношений с Лондоном из-за подрывной деятельности сотрудников британского посольства в Москве и роли Королевства в конфликте на Украине нет в повестке.
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