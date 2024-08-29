Назван необычный способ для партнеров разнообразить сексуальную жизнь

Секс по телефону — отличный способ добавить ярких эмоций в интимную жизнь партнеров вне зависимости от того, находятся ли они далеко друг от друга или живут вместе и хотят разнообразия. Об этом заявила сертифицированный сексолог Теоми Морган.
«Секс по телефону — отличный способ практиковать сексуальное общение и отстаивать свои потребности… Он служит для усиления эротического воображения, облегчая использование воспоминаний для самоудовлетворения в будущем», — заявила Морган изданию The Cut.
По словам психотерапевта в области секса и отношений Джиджи Энгл, такой способ помогает сохранить искру в отношениях и проверить возможности для определенных фантазий. По ее словам, такое проявление любви заставляет визуализировать происходящее, что полезно для половой жизни. Ее коллеги подчеркивают, что это еще и самый безопасный вид секса.
Бывший оператор секса по телефону Деметра ДеЛюн посоветовала создавать подходящую для этого атмосферу, чтобы больше раскрепоститься во время диалога. По ее мнению, на восприятие подобной фантазии влияют почти все мелочи, включая элементы одежды и образа в целом.
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