Медведь был замечен в лесу возле трассы (архивное фото)
Глава Серовского городского округа Василий Сизиков встретил медведя на трассе в тайге. Животное выглядывало из леса.
«Был на шестом километре дороги Верхотурье — Меркушино», — сообщил мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также опубликовал видео, на котором запечатлено дикое животное.
Медведь гуляет возле дороги, что-то кушает и не боится проезжающих мимо людей, заметили комментаторы. Какого вида был хищник, не уточняется.
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