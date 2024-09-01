01 сентября 2024

Свердловский мэр встретил медведя в тайге. Видео

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Медведь был замечен в лесу возле трассы (архивное фото)
Медведь был замечен в лесу возле трассы (архивное фото) Фото:

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков встретил медведя на трассе в тайге. Животное выглядывало из леса.

«Был на шестом километре дороги Верхотурье — Меркушино», — сообщил мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также опубликовал видео, на котором запечатлено дикое животное.

Медведь гуляет возле дороги, что-то кушает и не боится проезжающих мимо людей, заметили комментаторы. Какого вида был хищник, не уточняется.

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Глава Серовского городского округа Василий Сизиков встретил медведя на трассе в тайге. Животное выглядывало из леса. «Был на шестом километре дороги Верхотурье — Меркушино», — сообщил мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также опубликовал видео, на котором запечатлено дикое животное. Медведь гуляет возле дороги, что-то кушает и не боится проезжающих мимо людей, заметили комментаторы. Какого вида был хищник, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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