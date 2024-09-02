«Дочка» «ВТБ» отсудила миллионы рублей у банкротной нефтяной компании из ХМАО

Компания «ВТБ Лизинг» (дочернее общество «ВТБ») отсудила у банкротной нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» из ХМАО почти 20 миллионов рублей. Нефтяники нарушили условия аренды установки для бурения скважин.
«Суд решил взыскать с „Красноленинскнефтегаза“ в пользу „ВТБ Лизинг“ 19 224 483 рублей 86 копеек неустойки, а также 119 122 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Истец принял на себя обязательство предоставить арендатору во временное владение и пользование сроком на 48 месяцев буровую установку и блок механизма ее передвижения, но ответчик нарушил сроки уплаты арендной платы», — указано в документах Арбитражного суда ХМАО, которые имеются в распоряжении URA.RU.
За аренду буровой «Красноленинскнефтегаз» должен был выплачивать 375 миллионов рублей в год, но у компании начались финансовые проблемы. В 2022 году организация была признана банкротом. «Дочке» «ВТБ» удалось отсудить у разорившегося предприятия порядка 80 миллионов рублей долга за аренду, но срок оплаты был нарушен: за это договор предусматривал штрафные санкции. Поэтому арендодатель вновь обратился в суд для взыскания неустойки.
URA.RU не удалось связаться с представителями «Красноленинскнефтегаза»: телефоны и электронная почта предприятия отключены. Направлен запрос в «ВТБ Лизинг», на момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО распродают имущество банкротной компании «Красноленинскнефтегаз». Две буровые вышки продают за 130 миллионов рублей.
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