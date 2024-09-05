Суд над обвиняемым в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле закрыли от СМИ

05 сентября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Избрание меры пресечения проходит в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Процесс по избранию меры пресечения обвиняемому в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила (Свердловская область) Владимиру Александрову закрыли от прессы. Это связано с тем, что в зале суда будет озвучена информация, касающаяся несовершеннолетнего ребенка, передает корреспондент URA.RU. Журналистов впустят лишь на оглашение решения судьи. Кроме прессы, услышать его пришел и отец убитой девочки. Он заявил корреспонденту, что хочет, чтобы Александров «сразу умер». Тело четвероклассницы нашли 2 сентября в подвале дома. По версии следствия, туда труп отнес сосед Владимир Александров, который, как заявили в областном СКР, сначала изнасиловал, а потом убил ребенка. После этого он улетел в Москву, чтобы скрыться, но был задержан в аэропорту. На допросе он признал вину и раскаялся. О том, как развивались события в самый пиковый день ЧП — 3 августа — в онлайн-трансляции URA.RU. Подробнее о самой истории — в специальном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Процесс по избранию меры пресечения обвиняемому в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила (Свердловская область) Владимиру Александрову закрыли от прессы. Это связано с тем, что в зале суда будет озвучена информация, касающаяся несовершеннолетнего ребенка, передает корреспондент URA.RU. Журналистов впустят лишь на оглашение решения судьи. Кроме прессы, услышать его пришел и отец убитой девочки. Он заявил корреспонденту, что хочет, чтобы Александров «сразу умер». Тело четвероклассницы нашли 2 сентября в подвале дома. По версии следствия, туда труп отнес сосед Владимир Александров, который, как заявили в областном СКР, сначала изнасиловал, а потом убил ребенка. После этого он улетел в Москву, чтобы скрыться, но был задержан в аэропорту. На допросе он признал вину и раскаялся. О том, как развивались события в самый пиковый день ЧП — 3 августа — в онлайн-трансляции URA.RU. Подробнее о самой истории — в специальном сюжете агентства.