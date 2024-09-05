Политолог Озер: Путин отправил Западу сигнал, который ждали в Киеве

Президент РФ Владимир Путин своим заявлением о том, что Россия никогда не была против переговоров, дал сигнал Западу. В нынешних условиях Киев не против такого развития событий, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
«По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — рассказал Озер в ответ на вопрос журналиста РИА Новости.
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В ходе выступления он напомнил, что Россия никогда не выступала против переговоров с Киевом.
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