Политика Политолог Озер: Путин отправил Западу сигнал, который ждали в Киеве Политолог Озер: Путин своим заявлением о переговорах допустил их возобновление 05 сентября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 + Владимир Путин отправил сигнал Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин своим заявлением о том, что Россия никогда не была против переговоров, дал сигнал Западу. В нынешних условиях Киев не против такого развития событий, считает турецкий аналитик Энгин Озер. «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — рассказал Озер в ответ на вопрос журналиста РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В ходе выступления он напомнил, что Россия никогда не выступала против переговоров с Киевом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин своим заявлением о том, что Россия никогда не была против переговоров, дал сигнал Западу. В нынешних условиях Киев не против такого развития событий, считает турецкий аналитик Энгин Озер. «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — рассказал Озер в ответ на вопрос журналиста РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В ходе выступления он напомнил, что Россия никогда не выступала против переговоров с Киевом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям