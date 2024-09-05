Политолог Озер: Путин отправил Западу сигнал, который ждали в Киеве

Политолог Озер: Путин своим заявлением о переговорах допустил их возобновление
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин отправил сигнал Западу Фото:

Президент РФ Владимир Путин своим заявлением о том, что Россия никогда не была против переговоров, дал сигнал Западу. В нынешних условиях Киев не против такого развития событий, считает турецкий аналитик Энгин Озер.

«По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — рассказал Озер в ответ на вопрос журналиста РИА Новости.

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В ходе выступления он напомнил, что Россия никогда не выступала против переговоров с Киевом.

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Президент РФ Владимир Путин своим заявлением о том, что Россия никогда не была против переговоров, дал сигнал Западу. В нынешних условиях Киев не против такого развития событий, считает турецкий аналитик Энгин Озер. «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — рассказал Озер в ответ на вопрос журналиста РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В ходе выступления он напомнил, что Россия никогда не выступала против переговоров с Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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