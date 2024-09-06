Песков рассказал как Путин оценивает работу Белоусова

Песков: Путин доволен работой Белоусова

06 сентября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Путин положительно оценивает новый состав правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин доволен работой обновленного состава правительства и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства и правительства страны по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная», — заявил Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как Путин оценивает работу обновленного правительства и Белоусова. Он добавил, что на данный момент власти работают на пределе возможностей и в стане видна стабилизация экономики. Также пресс-секретарь подчеркнул, что впереди у правительства много задач и планов, в частности, национальные проекты, которые сейчас конкретизируются и формулируются. Он уточнил, что подведение первых итогов не является приоритетом, учитывая интенсивность графика работы как президента, так и правительства. Ранее Андрей Белоусов провел встречу с главами Белгородской, Курской и Брянской областей — Вячеславом Гладковым, Алексеем Смирновым и Александром Богомазом соответственно. На ней обсуждались вопросы материально-технического и транспортного обеспечения, а также медицинское военно-техническое и инженерное обеспечение. На совещании также присутствовали командующие группировками ВС РФ, с которыми обсуждалась текущая ситуация в приграничных районах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин доволен работой обновленного состава правительства и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства и правительства страны по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная», — заявил Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как Путин оценивает работу обновленного правительства и Белоусова. Он добавил, что на данный момент власти работают на пределе возможностей и в стане видна стабилизация экономики. Также пресс-секретарь подчеркнул, что впереди у правительства много задач и планов, в частности, национальные проекты, которые сейчас конкретизируются и формулируются. Он уточнил, что подведение первых итогов не является приоритетом, учитывая интенсивность графика работы как президента, так и правительства. Ранее Андрей Белоусов провел встречу с главами Белгородской, Курской и Брянской областей — Вячеславом Гладковым, Алексеем Смирновым и Александром Богомазом соответственно. На ней обсуждались вопросы материально-технического и транспортного обеспечения, а также медицинское военно-техническое и инженерное обеспечение. На совещании также присутствовали командующие группировками ВС РФ, с которыми обсуждалась текущая ситуация в приграничных районах страны.