Песков рассказал как Путин оценивает работу Белоусова

Президент России Владимир Путин доволен работой обновленного состава правительства и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства и правительства страны по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная», — заявил Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как Путин оценивает работу обновленного правительства и Белоусова. Он добавил, что на данный момент власти работают на пределе возможностей и в стане видна стабилизация экономики.
Также пресс-секретарь подчеркнул, что впереди у правительства много задач и планов, в частности, национальные проекты, которые сейчас конкретизируются и формулируются. Он уточнил, что подведение первых итогов не является приоритетом, учитывая интенсивность графика работы как президента, так и правительства.
Ранее Андрей Белоусов провел встречу с главами Белгородской, Курской и Брянской областей — Вячеславом Гладковым, Алексеем Смирновым и Александром Богомазом соответственно. На ней обсуждались вопросы материально-технического и транспортного обеспечения, а также медицинское военно-техническое и инженерное обеспечение. На совещании также присутствовали командующие группировками ВС РФ, с которыми обсуждалась текущая ситуация в приграничных районах страны.
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