Песков рассказал как Путин оценивает работу Белоусова

Песков: Путин доволен работой Белоусова
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Путин положительно оценивает новый состав правительства Фото:

Президент России Владимир Путин доволен работой обновленного состава правительства и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства и правительства страны по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная», — заявил Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как Путин оценивает работу обновленного правительства и Белоусова. Он добавил, что на данный момент власти работают на пределе возможностей и в стане видна стабилизация экономики.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что впереди у правительства много задач и планов, в частности, национальные проекты, которые сейчас конкретизируются и формулируются. Он уточнил, что подведение первых итогов не является приоритетом, учитывая интенсивность графика работы как президента, так и правительства.

Ранее Андрей Белоусов провел встречу с главами Белгородской, Курской и Брянской областей — Вячеславом Гладковым, Алексеем Смирновым и Александром Богомазом соответственно. На ней обсуждались вопросы материально-технического и транспортного обеспечения, а также медицинское военно-техническое и инженерное обеспечение. На совещании также присутствовали командующие группировками ВС РФ, с которыми обсуждалась текущая ситуация в приграничных районах страны.

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Президент России Владимир Путин доволен работой обновленного состава правительства и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства и правительства страны по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная», — заявил Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как Путин оценивает работу обновленного правительства и Белоусова. Он добавил, что на данный момент власти работают на пределе возможностей и в стане видна стабилизация экономики. Также пресс-секретарь подчеркнул, что впереди у правительства много задач и планов, в частности, национальные проекты, которые сейчас конкретизируются и формулируются. Он уточнил, что подведение первых итогов не является приоритетом, учитывая интенсивность графика работы как президента, так и правительства. Ранее Андрей Белоусов провел встречу с главами Белгородской, Курской и Брянской областей — Вячеславом Гладковым, Алексеем Смирновым и Александром Богомазом соответственно. На ней обсуждались вопросы материально-технического и транспортного обеспечения, а также медицинское военно-техническое и инженерное обеспечение. На совещании также присутствовали командующие группировками ВС РФ, с которыми обсуждалась текущая ситуация в приграничных районах страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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