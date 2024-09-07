Женщина упала на пути в екатеринбургском метро

Инцидент произошел на станции метро «Ботаническая» (фото из архива)
В Екатеринбурге утром 7 сентября женщина упала на пути на станции метро «Ботаническая». Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации.
«Утром женщина в состоянии опьянения упала на пути. К счастью, удалось оперативно ее достать», — поделился собеседник.
Сейчас метро работает в штатном режиме. Движение поездов не останавливалось.
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