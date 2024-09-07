Женщина упала на пути в екатеринбургском метро

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Музей екатеринбургского метрополитена. Екатеринбург, общественный транспорт, станция ботаническая, подземка, метро
Инцидент произошел на станции метро «Ботаническая» (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге утром 7 сентября женщина упала на пути на станции метро «Ботаническая». Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации.

«Утром женщина в состоянии опьянения упала на пути. К счастью, удалось оперативно ее достать», — поделился собеседник.

Сейчас метро работает в штатном режиме. Движение поездов не останавливалось.

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В Екатеринбурге утром 7 сентября женщина упала на пути на станции метро «Ботаническая». Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации. «Утром женщина в состоянии опьянения упала на пути. К счастью, удалось оперативно ее достать», — поделился собеседник. Сейчас метро работает в штатном режиме. Движение поездов не останавливалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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