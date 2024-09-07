Женщина упала на пути в екатеринбургском метро

07 сентября 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на станции метро «Ботаническая» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 7 сентября женщина упала на пути на станции метро «Ботаническая». Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации. «Утром женщина в состоянии опьянения упала на пути. К счастью, удалось оперативно ее достать», — поделился собеседник. Сейчас метро работает в штатном режиме. Движение поездов не останавливалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 7 сентября женщина упала на пути на станции метро «Ботаническая». Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации. «Утром женщина в состоянии опьянения упала на пути. К счастью, удалось оперативно ее достать», — поделился собеседник. Сейчас метро работает в штатном режиме. Движение поездов не останавливалось.