Гавриил «Гавр» Гордеев поблагодарил Александра Маслякова за смысл и жизнь

Российский продюсер, президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев отреагировал на новости о смерти основателя и ведущего КВН Александра Маслякова. Гордеев, который ранее выступал за пермскую команду КВН «Парма» и сборную Пермского края «Друзья», поблагодарил Маслякова за жизнь.
«Вечная Память Александру Васильевичу! Спасибо за путь, смысл и жизнь! Всем, кого вы научили делать только весело, сегодня стало грустно», — написал Гордеев, известный также по псевдониму Гавр, в соцсети «ВКонтакте».
Советский и российский телеведущий Александр Масляков скончался на 83 году жизни. Причиной смерти стал рак легких. Слова скорби ранее высказали многие российские звезды.
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