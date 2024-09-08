08 сентября 2024
07 сентября 2024

Гавриил «Гавр» Гордеев поблагодарил Александра Маслякова за смысл и жизнь

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Гавриил Годеев начинал карьеру в КВН
Гавриил Годеев начинал карьеру в КВН Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Российский продюсер, президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев отреагировал на новости о смерти основателя и ведущего КВН Александра Маслякова. Гордеев, который ранее выступал за пермскую команду КВН «Парма» и сборную Пермского края «Друзья», поблагодарил Маслякова за жизнь.

«Вечная Память Александру Васильевичу! Спасибо за путь, смысл и жизнь! Всем, кого вы научили делать только весело, сегодня стало грустно», — написал Гордеев, известный также по псевдониму Гавр, в соцсети «ВКонтакте».

Советский и российский телеведущий Александр Масляков скончался на 83 году жизни. Причиной смерти стал рак легких. Слова скорби ранее высказали многие российские звезды. 

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Российский продюсер, президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев отреагировал на новости о смерти основателя и ведущего КВН Александра Маслякова. Гордеев, который ранее выступал за пермскую команду КВН «Парма» и сборную Пермского края «Друзья», поблагодарил Маслякова за жизнь. «Вечная Память Александру Васильевичу! Спасибо за путь, смысл и жизнь! Всем, кого вы научили делать только весело, сегодня стало грустно», — написал Гордеев, известный также по псевдониму Гавр, в соцсети «ВКонтакте». Советский и российский телеведущий Александр Масляков скончался на 83 году жизни. Причиной смерти стал рак легких. Слова скорби ранее высказали многие российские звезды. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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