Главный свердловский нарколог спрогнозировал полное исчезновение вейпов с рынка

Главный свердловский нарколог Забродин: вейпы исчезнут с рынка через три года

09 сентября 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Забродин приравнял вред для здоровья от курения вейпов с заболеваниями шахтеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU После запрета продажи вейпов они полностью уйдут с рынка в течение трех лет. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин. «Чаще всего вейпы курят дети. Начиная с 13-летнего возраста, с 16 лет. Мне кажется, что дети 17-18 лет уже к этому не прибегают. Это проходит у детей с возрастом. Один, два, три года, я думаю, примерно в этих границах мы будем говорить о том, что все, вейпы как модная вещица, атрибут исчезнет», — сказал Забродин в эфире ОТВ. По его мнению, парение электронных систем является подражанием курильщикам, а также это можно отнести к элементам определенной моды или субкультуры, которая скоро пройдет. Кроме того, главный свердловский нарколог приравнял вред для здоровья от курения вейпов с профессиональными заболеваниями шахтеров, такими как: силикозы, асбестозы и прочими. Межфракционный законопроект о запрете розничной продажи вейпов собираются внести в Госдуму. Инициатива касается как никотинсодержащих, так и безникотиновых устройств и жидкостей для них. Правительство уже планировало запретить добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После запрета продажи вейпов они полностью уйдут с рынка в течение трех лет. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин. «Чаще всего вейпы курят дети. Начиная с 13-летнего возраста, с 16 лет. Мне кажется, что дети 17-18 лет уже к этому не прибегают. Это проходит у детей с возрастом. Один, два, три года, я думаю, примерно в этих границах мы будем говорить о том, что все, вейпы как модная вещица, атрибут исчезнет», — сказал Забродин в эфире ОТВ. По его мнению, парение электронных систем является подражанием курильщикам, а также это можно отнести к элементам определенной моды или субкультуры, которая скоро пройдет. Кроме того, главный свердловский нарколог приравнял вред для здоровья от курения вейпов с профессиональными заболеваниями шахтеров, такими как: силикозы, асбестозы и прочими. Межфракционный законопроект о запрете розничной продажи вейпов собираются внести в Госдуму. Инициатива касается как никотинсодержащих, так и безникотиновых устройств и жидкостей для них. Правительство уже планировало запретить добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет.