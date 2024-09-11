Минмпромторг забил тревогу из-за массовой фальсификации меда

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В России около 60% брендов меда оказываются подделками
В России около 60% брендов меда оказываются подделками Фото:

Министерство промышленности и торговли России обеспокоено массовой фальсификацией меда и рекомендует крупным торговым сетям усилить контроль за продукцией пчеловодства из-за случаев подделки. Об этом говорится в письме директора департамента развития внутренней торговли министерства Никиты Кузнецова, которое в начале он направил представителям крупнейших объединений ретейлеров.

«Минпромторг уведомил торговые сети о необходимости усилить контроль за продукцией пчеловодства из-за выявленных Роскачеством массовых случаев фальсификации меда», — сказано в письме. Отмечается, что, по данным Роскачества, с 2016 года 60% исследованных брендов меда являются подделками. Вступивший в силу закон требует от поставщиков соответствия строго установленным нормам. Ритейлерам указано отчитываться о мерах по устранению неправомерной продажи меда.

Представители союзов уверяют, что работают над борьбой с фальсификатом и озабочены тем, что на полках много некачественного продукта. Внесение поправок в закон о пчеловодстве было проинтерпретировано как важный шаг, однако не достаточный для решения проблемы. Президент Союза пчеловодов Валерий Капунин предложил суровые штрафы и уголовные дела за повторные нарушения. Он также подчеркивает, что ответственность должна лежать и на торговых сетях.

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Министерство промышленности и торговли России обеспокоено массовой фальсификацией меда и рекомендует крупным торговым сетям усилить контроль за продукцией пчеловодства из-за случаев подделки. Об этом говорится в письме директора департамента развития внутренней торговли министерства Никиты Кузнецова, которое в начале он направил представителям крупнейших объединений ретейлеров. «Минпромторг уведомил торговые сети о необходимости усилить контроль за продукцией пчеловодства из-за выявленных Роскачеством массовых случаев фальсификации меда», — сказано в письме. Отмечается, что, по данным Роскачества, с 2016 года 60% исследованных брендов меда являются подделками. Вступивший в силу закон требует от поставщиков соответствия строго установленным нормам. Ритейлерам указано отчитываться о мерах по устранению неправомерной продажи меда. Представители союзов уверяют, что работают над борьбой с фальсификатом и озабочены тем, что на полках много некачественного продукта. Внесение поправок в закон о пчеловодстве было проинтерпретировано как важный шаг, однако не достаточный для решения проблемы. Президент Союза пчеловодов Валерий Капунин предложил суровые штрафы и уголовные дела за повторные нарушения. Он также подчеркивает, что ответственность должна лежать и на торговых сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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