Медведев допустил возможность ядерного удара в ответ на шаги Запада на Украине

14 сентября 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что терпение РФ в отношении применения ядерного оружия в скором времени может закончиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России допускают возможность нанесения ядерного удара в ответ на шаги западных стран в конфликте на Украине и в боях в Курской области, существующие для этого предпосылки понятны всему миру. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он отметил, что на данный момент российская сторона проявляет терпение в отношении ядерного удара, однако оно может закончиться. Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов выразил мнение, что РФ имеет полное право применять ядерное оружие в ответ на внешние угрозы Запада. Он также предложил добавить в российскую ядерную доктрину понятие «ядерная эскалация». Политолог подчеркнул, что изменение подхода к ядерному сдерживанию является обязанностью РФ не только перед своими гражданами, но и перед всем миром. По его словам, без таких изменений возможно распространение ядерных конфликтов, что может привести к третьей мировой войне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России допускают возможность нанесения ядерного удара в ответ на шаги западных стран в конфликте на Украине и в боях в Курской области, существующие для этого предпосылки понятны всему миру. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что на данный момент российская сторона проявляет терпение в отношении ядерного удара, однако оно может закончиться. Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов выразил мнение, что РФ имеет полное право применять ядерное оружие в ответ на внешние угрозы Запада. Он также предложил добавить в российскую ядерную доктрину понятие «ядерная эскалация». Политолог подчеркнул, что изменение подхода к ядерному сдерживанию является обязанностью РФ не только перед своими гражданами, но и перед всем миром. По его словам, без таких изменений возможно распространение ядерных конфликтов, что может привести к третьей мировой войне.