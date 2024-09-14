Медведев допустил возможность ядерного удара в ответ на шаги Запада на Украине

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Медведев заявил, что терпение РФ в отношении применения ядерного оружия в скором времени может закончиться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России допускают возможность нанесения ядерного удара в ответ на шаги западных стран в конфликте на Украине и в боях в Курской области, существующие для этого предпосылки понятны всему миру. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что на данный момент российская сторона проявляет терпение в отношении ядерного удара, однако оно может закончиться.

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов выразил мнение, что РФ имеет полное право применять ядерное оружие в ответ на внешние угрозы Запада. Он также предложил добавить в российскую ядерную доктрину понятие «ядерная эскалация». Политолог подчеркнул, что изменение подхода к ядерному сдерживанию является обязанностью РФ не только перед своими гражданами, но и перед всем миром. По его словам, без таких изменений возможно распространение ядерных конфликтов, что может привести к третьей мировой войне.

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В России допускают возможность нанесения ядерного удара в ответ на шаги западных стран в конфликте на Украине и в боях в Курской области, существующие для этого предпосылки понятны всему миру. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что на данный момент российская сторона проявляет терпение в отношении ядерного удара, однако оно может закончиться. Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов выразил мнение, что РФ имеет полное право применять ядерное оружие в ответ на внешние угрозы Запада. Он также предложил добавить в российскую ядерную доктрину понятие «ядерная эскалация». Политолог подчеркнул, что изменение подхода к ядерному сдерживанию является обязанностью РФ не только перед своими гражданами, но и перед всем миром. По его словам, без таких изменений возможно распространение ядерных конфликтов, что может привести к третьей мировой войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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