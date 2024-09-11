Политолог заявил, что Россия вправе ответить ядерным оружием на удары по стране

Политолог Караганов: РФ должна менять ядерную доктрину для противостояния Западу

11 сентября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Россия должна изменить ядерную доктрину, подчеркнул Сергей Караганов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политики, политолог Сергей Караганов считает, что Россия вправе применять ядерное оружие в ответ на внешние угрозы. По его словам, это обязанность РФ перед ее гражданами и миром в целом. Он предложил ввести в доктрину понятие «ядерная эскалация». «Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие… Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах. Это наша обязанность и перед миром», — подчеркнул Сергей Караганов в интервью « Коммерсанту» . Он отметил, что, если не изменить подход РФ к ядерному сдерживанию, мир захлестнут ядерные конфликты, которые приведут к третьей мировой войне. В конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия пересматривает ядерную доктрину. До этого американский президент Джо Байден принял так называемое «Руководство по ядерному размещению». В документе прописаны действия США по противостоянию Китаю, России и КНДР. В ООН выразили беспокойство по этому поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политики, политолог Сергей Караганов считает, что Россия вправе применять ядерное оружие в ответ на внешние угрозы. По его словам, это обязанность РФ перед ее гражданами и миром в целом. Он предложил ввести в доктрину понятие «ядерная эскалация». «Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие… Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах. Это наша обязанность и перед миром», — подчеркнул Сергей Караганов в интервью «Коммерсанту». Он отметил, что, если не изменить подход РФ к ядерному сдерживанию, мир захлестнут ядерные конфликты, которые приведут к третьей мировой войне. В конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия пересматривает ядерную доктрину. До этого американский президент Джо Байден принял так называемое «Руководство по ядерному размещению». В документе прописаны действия США по противостоянию Китаю, России и КНДР. В ООН выразили беспокойство по этому поводу.