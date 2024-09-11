Политолог заявил, что Россия вправе ответить ядерным оружием на удары по стране

Политолог Караганов: РФ должна менять ядерную доктрину для противостояния Западу
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Россия должна изменить ядерную доктрину, подчеркнул Сергей Караганов Фото:

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политики, политолог Сергей Караганов считает, что Россия вправе применять ядерное оружие в ответ на внешние угрозы. По его словам, это обязанность РФ перед ее гражданами и миром в целом. Он предложил ввести в доктрину понятие «ядерная эскалация».

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие… Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах. Это наша обязанность и перед миром», — подчеркнул Сергей Караганов в интервью «Коммерсанту». Он отметил, что, если не изменить подход РФ к ядерному сдерживанию, мир захлестнут ядерные конфликты, которые приведут к третьей мировой войне.

В конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия пересматривает ядерную доктрину. До этого американский президент Джо Байден принял так называемое «Руководство по ядерному размещению». В документе прописаны действия США по противостоянию Китаю, России и КНДР. В ООН выразили беспокойство по этому поводу.

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Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политики, политолог Сергей Караганов считает, что Россия вправе применять ядерное оружие в ответ на внешние угрозы. По его словам, это обязанность РФ перед ее гражданами и миром в целом. Он предложил ввести в доктрину понятие «ядерная эскалация». «Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие… Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах. Это наша обязанность и перед миром», — подчеркнул Сергей Караганов в интервью «Коммерсанту». Он отметил, что, если не изменить подход РФ к ядерному сдерживанию, мир захлестнут ядерные конфликты, которые приведут к третьей мировой войне. В конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия пересматривает ядерную доктрину. До этого американский президент Джо Байден принял так называемое «Руководство по ядерному размещению». В документе прописаны действия США по противостоянию Китаю, России и КНДР. В ООН выразили беспокойство по этому поводу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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