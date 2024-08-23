Боевого кота Дизеля в бронежилете показали бойцы зенитно-ракетной батареи челябинской группировки «Отважные». Кот «служит» в зоне СВО, где даже для животного безопасность превыше всего, говорит боец в опубликованном видео.
«Это наш славный боец Дизель. У него армейский перекус, он кушает сухпаек. Но так как он находится на фронте, он всегда это делает в бронежилете, ведь безопасность превыше всего», — комментирует боец челябинской группировки «Отважные». Видео размещено в telegram-канале «RT на русском».
Дизель помогает военным на фронте. Кот оберегает запасы от мелких грызунов. «Дизель — наш верный товарищ», — добавляет военный в видео.
Необычный «боец» присоединился к группировке «Отважные» в июле этого года. Чуть позднее активисты челябинского «Народного фронта» отправили Дизелю подарок в виде бронежилета. Кот уже стал боевым товарищем военных и талисманом группировки.
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