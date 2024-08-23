23 августа 2024

Боевого кота Дизеля в бронежилете из зоны СВО показали челябинские военные. Фото, Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бронежилет коту отправили месяц назад (архивное фото) Фото:
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Боевого кота Дизеля в бронежилете показали бойцы зенитно-ракетной батареи челябинской группировки «Отважные». Кот «служит» в зоне СВО, где даже для животного безопасность превыше всего, говорит боец в опубликованном видео.

«Это наш славный боец Дизель. У него армейский перекус, он кушает сухпаек. Но так как он находится на фронте, он всегда это делает в бронежилете, ведь безопасность превыше всего», — комментирует боец челябинской группировки «Отважные». Видео размещено в telegram-канале «RT на русском».

Дизель помогает военным на фронте. Кот оберегает запасы от мелких грызунов. «Дизель — наш верный товарищ», — добавляет военный в видео.

Необычный «боец» присоединился к группировке «Отважные» в июле этого года. Чуть позднее активисты челябинского «Народного фронта» отправили Дизелю подарок в виде бронежилета. Кот уже стал боевым товарищем военных и талисманом группировки.

Дизель носит бронежилет постоянно
Дизель носит бронежилет постоянно
Боевой кот Дизель
Боевой кот Дизель

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Боевого кота Дизеля в бронежилете показали бойцы зенитно-ракетной батареи челябинской группировки «Отважные». Кот «служит» в зоне СВО, где даже для животного безопасность превыше всего, говорит боец в опубликованном видео. «Это наш славный боец Дизель. У него армейский перекус, он кушает сухпаек. Но так как он находится на фронте, он всегда это делает в бронежилете, ведь безопасность превыше всего», — комментирует боец челябинской группировки «Отважные». Видео размещено в telegram-канале «RT на русском». Дизель помогает военным на фронте. Кот оберегает запасы от мелких грызунов. «Дизель — наш верный товарищ», — добавляет военный в видео. Необычный «боец» присоединился к группировке «Отважные» в июле этого года. Чуть позднее активисты челябинского «Народного фронта» отправили Дизелю подарок в виде бронежилета. Кот уже стал боевым товарищем военных и талисманом группировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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