Бронежилет коту отправили месяц назад (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевого кота Дизеля в бронежилете показали бойцы зенитно-ракетной батареи челябинской группировки «Отважные». Кот «служит» в зоне СВО, где даже для животного безопасность превыше всего, говорит боец в опубликованном видео.

«Это наш славный боец Дизель. У него армейский перекус, он кушает сухпаек. Но так как он находится на фронте, он всегда это делает в бронежилете, ведь безопасность превыше всего», — комментирует боец челябинской группировки «Отважные». Видео размещено в telegram-канале «RT на русском».

Дизель помогает военным на фронте. Кот оберегает запасы от мелких грызунов. «Дизель — наш верный товарищ», — добавляет военный в видео.

Необычный «боец» присоединился к группировке «Отважные» в июле этого года. Чуть позднее активисты челябинского «Народного фронта» отправили Дизелю подарок в виде бронежилета. Кот уже стал боевым товарищем военных и талисманом группировки.

Дизель носит бронежилет постоянно Telegram-канал «RT на русском»