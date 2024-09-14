14 сентября 2024

«Как кости под ногами хрустят»: жители свердловского поселка переживают нашествие мух. Фото

Жителей Режа одолели мухи
© Служба новостей «URA.RU»
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Балочные поселки Взлетный и Черный Мыс. Сургут, лампочка, балки, временное жилье, ветхое жилье, ловушка для мух
Мухи почти месяц оккупируют подъезд (архивное фото) Фото:

В поселке Быстринском под Режем (Свердловская область) мухи заполонили подъезд одного из жилых домов. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«Уже три недели названиваю в диспетчерскую Быстринского, никаких мер не предпринимают. Куда обратиться по поводу устранения мух? Рой кишит такой, что от звука уши закладывает. По подъезду идешь, а они как кости под ногами хрустят», — передает слова очевидца группа «Сплетни город Реж» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жителю поселка посоветовали найти труп домашнего животного или птицы, на который слетелись мухи. Под постом также пишут, что проще купить дихлофос и самим разобраться с проблемой, чем ждать помощи.

Насекомые ползают по потолку
Насекомые ползают по потолку
Фото:
Мух очень много в этом подъезде
Мух очень много в этом подъезде
Фото:
Мухи тянутся к солнечному свету в окнах
Мухи тянутся к солнечному свету в окнах
Фото:

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В поселке Быстринском под Режем (Свердловская область) мухи заполонили подъезд одного из жилых домов. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Уже три недели названиваю в диспетчерскую Быстринского, никаких мер не предпринимают. Куда обратиться по поводу устранения мух? Рой кишит такой, что от звука уши закладывает. По подъезду идешь, а они как кости под ногами хрустят», — передает слова очевидца группа «Сплетни город Реж» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жителю поселка посоветовали найти труп домашнего животного или птицы, на который слетелись мухи. Под постом также пишут, что проще купить дихлофос и самим разобраться с проблемой, чем ждать помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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