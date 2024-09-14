В поселке Быстринском под Режем (Свердловская область) мухи заполонили подъезд одного из жилых домов. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Уже три недели названиваю в диспетчерскую Быстринского, никаких мер не предпринимают. Куда обратиться по поводу устранения мух? Рой кишит такой, что от звука уши закладывает. По подъезду идешь, а они как кости под ногами хрустят», — передает слова очевидца группа «Сплетни город Реж» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях жителю поселка посоветовали найти труп домашнего животного или птицы, на который слетелись мухи. Под постом также пишут, что проще купить дихлофос и самим разобраться с проблемой, чем ждать помощи.
Насекомые ползают по потолку
Фото: группа «Сплетни город Реж» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-49664936_772809
Мух очень много в этом подъезде
Фото: группа «Сплетни город Реж» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-49664936_772809
Мухи тянутся к солнечному свету в окнах
Фото: группа «Сплетни город Реж» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-49664936_772809
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В поселке Быстринском под Режем (Свердловская область) мухи заполонили подъезд одного из жилых домов. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Уже три недели названиваю в диспетчерскую Быстринского, никаких мер не предпринимают. Куда обратиться по поводу устранения мух? Рой кишит такой, что от звука уши закладывает. По подъезду идешь, а они как кости под ногами хрустят», — передает слова очевидца группа «Сплетни город Реж» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жителю поселка посоветовали найти труп домашнего животного или птицы, на который слетелись мухи. Под постом также пишут, что проще купить дихлофос и самим разобраться с проблемой, чем ждать помощи.