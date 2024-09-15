Под окнами челябинской пятиэтажки нашли труп мужчины

Под окнами одной из пятиэтажек на улице Молодогвардейцев в Челябинске в минувшие выходные нашли труп мужчины. Характер травм говорит о падении с высоты, рассказал URA.RU источник.
«Тело нашли ближе к вечеру субботы. На момент обнаружения мужчина уже не подавал признаков жизни. Предварительно, он упал с высоты. От полученных травм скончался на месте», — рассказал источник.
Удалось установить личность погибшего. Им оказался безработный 39-летний местный житель.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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