15 сентября 2024
14 сентября 2024

Под окнами челябинской пятиэтажки нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в Кизеле. Пермь, чп, оградительная лента, кизел, ленина 34
Предварительно, мужчина упал с высоты Фото:

Под окнами одной из пятиэтажек на улице Молодогвардейцев в Челябинске в минувшие выходные нашли труп мужчины. Характер травм говорит о падении с высоты, рассказал URA.RU источник.

«Тело нашли ближе к вечеру субботы. На момент обнаружения мужчина уже не подавал признаков жизни. Предварительно, он упал с высоты. От полученных травм скончался на месте», — рассказал источник.

Удалось установить личность погибшего. Им оказался безработный 39-летний местный житель.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Под окнами одной из пятиэтажек на улице Молодогвардейцев в Челябинске в минувшие выходные нашли труп мужчины. Характер травм говорит о падении с высоты, рассказал URA.RU источник. «Тело нашли ближе к вечеру субботы. На момент обнаружения мужчина уже не подавал признаков жизни. Предварительно, он упал с высоты. От полученных травм скончался на месте», — рассказал источник. Удалось установить личность погибшего. Им оказался безработный 39-летний местный житель. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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