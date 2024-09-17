Московский судья попал под следствие за взятку от магнитогорского бизнесмена

Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета попал под следствие после получения денег от магнитогорского бизнесмена. В отношении судьи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает «Право.ру».
«Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) решила вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Артема Матеты, главы Солнцевского райсуда Москвы. Представление председателя СК Александра Бастрыкина квалифколлегия удовлетворила и дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК)», — сообщает сайт «Право.ру».
Согласно изданию «Коммерсант», Матета получил деньги от бизнесмена Евгения Курко. Судья обещал тому помочь выиграть дела в Верховном и арбитражных судах. За это он получил от Курко 24,8 млн рублей и 700 тысяч евро. В будущем он планировал получить от коммерсанта еще 80 тысяч долларов. При этом взятые на себя обязательства выполнять не собирался.
Согласно сервису СБИС, ранее Курков был директором ООО «МЗХР» и участником ООО «ТехноХимРеагент» (ТХР). В ноябре 2021 года он был признан банкротом.
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