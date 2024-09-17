17 сентября 2024

Московский судья попал под следствие за взятку от магнитогорского бизнесмена

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Судья обещал коммерсанту помочь выиграть тяжбы Фото:

Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета попал под следствие после получения денег от магнитогорского бизнесмена. В отношении судьи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает «Право.ру».

«Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) решила вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Артема Матеты, главы Солнцевского райсуда Москвы. Представление председателя СК Александра Бастрыкина квалифколлегия удовлетворила и дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК)», — сообщает сайт «Право.ру».

Согласно изданию «Коммерсант», Матета получил деньги от бизнесмена Евгения Курко. Судья обещал тому помочь выиграть дела в Верховном и арбитражных судах. За это он получил от Курко 24,8 млн рублей и 700 тысяч евро. В будущем он планировал получить от коммерсанта еще 80 тысяч долларов. При этом взятые на себя обязательства выполнять не собирался.

Согласно сервису СБИС, ранее Курков был директором ООО «МЗХР» и участником ООО «ТехноХимРеагент» (ТХР). В ноябре 2021 года он был признан банкротом.

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Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета попал под следствие после получения денег от магнитогорского бизнесмена. В отношении судьи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает «Право.ру». «Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) решила вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Артема Матеты, главы Солнцевского райсуда Москвы. Представление председателя СК Александра Бастрыкина квалифколлегия удовлетворила и дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК)», — сообщает сайт «Право.ру». Согласно изданию «Коммерсант», Матета получил деньги от бизнесмена Евгения Курко. Судья обещал тому помочь выиграть дела в Верховном и арбитражных судах. За это он получил от Курко 24,8 млн рублей и 700 тысяч евро. В будущем он планировал получить от коммерсанта еще 80 тысяч долларов. При этом взятые на себя обязательства выполнять не собирался. Согласно сервису СБИС, ранее Курков был директором ООО «МЗХР» и участником ООО «ТехноХимРеагент» (ТХР). В ноябре 2021 года он был признан банкротом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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