Московский судья попал под следствие за взятку от магнитогорского бизнесмена

18 сентября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Судья обещал коммерсанту помочь выиграть тяжбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета попал под следствие после получения денег от магнитогорского бизнесмена. В отношении судьи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает «Право.ру». «Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) решила вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Артема Матеты, главы Солнцевского райсуда Москвы. Представление председателя СК Александра Бастрыкина квалифколлегия удовлетворила и дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК)», — сообщает сайт «Право.ру». Согласно изданию «Коммерсант», Матета получил деньги от бизнесмена Евгения Курко. Судья обещал тому помочь выиграть дела в Верховном и арбитражных судах. За это он получил от Курко 24,8 млн рублей и 700 тысяч евро. В будущем он планировал получить от коммерсанта еще 80 тысяч долларов. При этом взятые на себя обязательства выполнять не собирался. Согласно сервису СБИС, ранее Курков был директором ООО «МЗХР» и участником ООО «ТехноХимРеагент» (ТХР). В ноябре 2021 года он был признан банкротом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета попал под следствие после получения денег от магнитогорского бизнесмена. В отношении судьи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает «Право.ру». «Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) решила вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Артема Матеты, главы Солнцевского райсуда Москвы. Представление председателя СК Александра Бастрыкина квалифколлегия удовлетворила и дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК)», — сообщает сайт «Право.ру». Согласно изданию «Коммерсант», Матета получил деньги от бизнесмена Евгения Курко. Судья обещал тому помочь выиграть дела в Верховном и арбитражных судах. За это он получил от Курко 24,8 млн рублей и 700 тысяч евро. В будущем он планировал получить от коммерсанта еще 80 тысяч долларов. При этом взятые на себя обязательства выполнять не собирался. Согласно сервису СБИС, ранее Курков был директором ООО «МЗХР» и участником ООО «ТехноХимРеагент» (ТХР). В ноябре 2021 года он был признан банкротом.