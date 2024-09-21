В Челябинске показывают запрещенную в СССР пьесу «Слон» и готовят балет «Гусарская баллада». Афиша

В театрах Челябинска осенью представят семь премьер

22 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Балет-водевиль «Гусарская баллада» расскажет о войне 1812 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В театрах Челябинска стартовал сезон новых представлений. Для горожан подготовили исторический балет-водевиль о силе русского оружия, спектакли об истории Древней Греции и постановки по произведениям поэтов Шекспира, Чуковского, Богославского. О том, где устроят волшебные зрелища для детей и покажут премьеры с народными и заслуженными артистами РФ, — в материале URA.RU. В новом театральном сезоне пока запланированы семь премьер В Театре драмы имени Орлова 10 октября состоится премьера постановки «Король Лир» по трагедии Уильяма Шекспира. Зрителей обещают погрузить в историю роковых ошибок, страстей и ссор, где остывают чувства у любовников, друзей и семей. Это спектакль про гордыню и путь к любви. Спектакль представят народный артист РФ Борис Петров, заслуженный артист РФ Алексей Мартынов, заслуженный артист Татарстана Владимир Зайцев и другие. Стоимость билета — от 300 рублей. В постановке «Гусарская баллада» костюмы будут созданы с исторической точностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Балет-водевиль «Гусарская баллада» впервые покажут 2 ноября на сцене театра имени Глинки. Спектакль поведает о силе русского оружия и войне 1812 года. Однако конец сюжета будет изменен под нынешнее время. Артисты будут одеты в костюмы, созданные с исторической точностью. Также ожидаются вокальные номера, театр теней, видеопроекции и военный реквизит. Художниками-постановщиками выступили заслуженные артисты РФ Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц. Стоимость билета — от 800 рублей. «Театральное пространство Свободы» подготовили несколько премьерных показов. В студии с 20 по 22 сентября будет проходить спектакль «МИФЫ.СЕГОДНЯ», где представят историю событий в Древней Греции на основе мифов. Стоимость билета — 650 рублей. Там же 24 и 26 сентября состоится премьера спектакля «Правила» по пьесе Дмитрия Богославского «13 первых правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нейсмитом». Стоимость — 650 рублей. Новинки подготовили и для детей Сборник Чуковского «Муркина книга», посвящен его младшей дочери Марии Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Молодежном театре для детей подготовили спектакль «Муркины сказки» по мотивам сборника стихов «Муркина книга» сказочника Корнея Чуковского. Добрую историю про волшебную страну, говорящих животных и оживленные предметы представили 21 сентября. Стоимость билета — от 450 рублей. В Новом Художественном театре 22 сентября стартует показ спектакля «Жил-был Мухомор» для детей с нуля лет. Юным челябинцам расскажут о жизни главного героя — Мухомора, которого все считают злодеем. Также в картине поучаствуют другие грибы и лесные обитатели. На сцене пройдут танцы, песни и игры. Стоимость места — от 300 рублей. Театр «Скарабей» откроет новый театральный сезон с обновленным теневым «Аленький цветочек» по мотивам произведения писателя Сергея Аксакова. Детям через известную сказку напомнят о смелости, любви и самопожертвовании, качествах, которые способны разрушить зло и завершить историю счастливо. Представление запланировано 21 и 28 сентября, а также в октябре. Стоимость — 350 рублей. В сентябре также показали пьесу «Слон» По сюжету пьесы Копкова колхозник мечтает о обогащении и случайно находит золотого слона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Камерном театре 14 сентября состоялась премьера комедийного спектакля «Слон» по запрещенной в СССР пьесе Александра Копкова. Она рассказывает зрителям о богатстве и бедности, равнодушии и мечте. В сюжете иронично затронут темы искушения. Над постановкой работал режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Каргапольцев, а в самой постановке задействованы заслуженная артистка региона Мария Белева, заслуженный артист РФ Виктор Нагдасев и другие. Ближайшие показы — 19 сентября и 20 октября. Стоимость — от 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В театрах Челябинска стартовал сезон новых представлений. Для горожан подготовили исторический балет-водевиль о силе русского оружия, спектакли об истории Древней Греции и постановки по произведениям поэтов Шекспира, Чуковского, Богославского. О том, где устроят волшебные зрелища для детей и покажут премьеры с народными и заслуженными артистами РФ, — в материале URA.RU. В Театре драмы имени Орлова 10 октября состоится премьера постановки «Король Лир» по трагедии Уильяма Шекспира. Зрителей обещают погрузить в историю роковых ошибок, страстей и ссор, где остывают чувства у любовников, друзей и семей. Это спектакль про гордыню и путь к любви. Спектакль представят народный артист РФ Борис Петров, заслуженный артист РФ Алексей Мартынов, заслуженный артист Татарстана Владимир Зайцев и другие. Стоимость билета — от 300 рублей. Балет-водевиль «Гусарская баллада» впервые покажут 2 ноября на сцене театра имени Глинки. Спектакль поведает о силе русского оружия и войне 1812 года. Однако конец сюжета будет изменен под нынешнее время. Артисты будут одеты в костюмы, созданные с исторической точностью. Также ожидаются вокальные номера, театр теней, видеопроекции и военный реквизит. Художниками-постановщиками выступили заслуженные артисты РФ Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц. Стоимость билета — от 800 рублей. «Театральное пространство Свободы» подготовили несколько премьерных показов. В студии с 20 по 22 сентября будет проходить спектакль «МИФЫ.СЕГОДНЯ», где представят историю событий в Древней Греции на основе мифов. Стоимость билета — 650 рублей. Там же 24 и 26 сентября состоится премьера спектакля «Правила» по пьесе Дмитрия Богославского «13 первых правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нейсмитом». Стоимость — 650 рублей. В Молодежном театре для детей подготовили спектакль «Муркины сказки» по мотивам сборника стихов «Муркина книга» сказочника Корнея Чуковского. Добрую историю про волшебную страну, говорящих животных и оживленные предметы представили 21 сентября. Стоимость билета — от 450 рублей. В Новом Художественном театре 22 сентября стартует показ спектакля «Жил-был Мухомор» для детей с нуля лет. Юным челябинцам расскажут о жизни главного героя — Мухомора, которого все считают злодеем. Также в картине поучаствуют другие грибы и лесные обитатели. На сцене пройдут танцы, песни и игры. Стоимость места — от 300 рублей. Театр «Скарабей» откроет новый театральный сезон с обновленным теневым «Аленький цветочек» по мотивам произведения писателя Сергея Аксакова. Детям через известную сказку напомнят о смелости, любви и самопожертвовании, качествах, которые способны разрушить зло и завершить историю счастливо. Представление запланировано 21 и 28 сентября, а также в октябре. Стоимость — 350 рублей. В Камерном театре 14 сентября состоялась премьера комедийного спектакля «Слон» по запрещенной в СССР пьесе Александра Копкова. Она рассказывает зрителям о богатстве и бедности, равнодушии и мечте. В сюжете иронично затронут темы искушения. Над постановкой работал режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Каргапольцев, а в самой постановке задействованы заслуженная артистка региона Мария Белева, заслуженный артист РФ Виктор Нагдасев и другие. Ближайшие показы — 19 сентября и 20 октября. Стоимость — от 500 рублей.