21 сентября 2024
20 сентября 2024

В Челябинской области продают водоем с рыбой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Базу отдыха с зарыбленным водоемом продают в Челябинской области (архивное фото) Фото:

В Еманжелинском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают базу отдыха с зарыбленным водоемом. Территория площадью в 33 гектара находится неподалеку от поселка Ключи. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Участок 33 гектара, база отдыха, платная рыбалка. Территория окопана противопожарным рвом. Запущена рыба рипус, налим, карп, есть карась», — сообщил автор объявления на сайте «Авито».

Продавец также уточнил, что на участке имеется электричество и водопровод, к нему проведена дорога. У водоема построены два дома, баня, ангар и два сарая. Вокруг находятся сенокосные поля.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Также выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей.

База отдыха находится в четырех километрах от поселка Ключи
База отдыха находится в четырех километрах от поселка Ключи

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В Еманжелинском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают базу отдыха с зарыбленным водоемом. Территория площадью в 33 гектара находится неподалеку от поселка Ключи. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Участок 33 гектара, база отдыха, платная рыбалка. Территория окопана противопожарным рвом. Запущена рыба рипус, налим, карп, есть карась», — сообщил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также уточнил, что на участке имеется электричество и водопровод, к нему проведена дорога. У водоема построены два дома, баня, ангар и два сарая. Вокруг находятся сенокосные поля. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Также выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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