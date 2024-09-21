В Еманжелинском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают базу отдыха с зарыбленным водоемом. Территория площадью в 33 гектара находится неподалеку от поселка Ключи. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Участок 33 гектара, база отдыха, платная рыбалка. Территория окопана противопожарным рвом. Запущена рыба рипус, налим, карп, есть карась», — сообщил автор объявления на сайте «Авито».
Продавец также уточнил, что на участке имеется электричество и водопровод, к нему проведена дорога. У водоема построены два дома, баня, ангар и два сарая. Вокруг находятся сенокосные поля.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Также выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей.
База отдыха находится в четырех километрах от поселка Ключи
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В Еманжелинском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают базу отдыха с зарыбленным водоемом. Территория площадью в 33 гектара находится неподалеку от поселка Ключи. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Участок 33 гектара, база отдыха, платная рыбалка. Территория окопана противопожарным рвом. Запущена рыба рипус, налим, карп, есть карась», — сообщил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также уточнил, что на участке имеется электричество и водопровод, к нему проведена дорога. У водоема построены два дома, баня, ангар и два сарая. Вокруг находятся сенокосные поля. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Также выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей.