В Челябинской области продают водоем с рыбой. Скрин

22 сентября 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Базу отдыха с зарыбленным водоемом продают в Челябинской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Еманжелинском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают базу отдыха с зарыбленным водоемом. Территория площадью в 33 гектара находится неподалеку от поселка Ключи. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Участок 33 гектара, база отдыха, платная рыбалка. Территория окопана противопожарным рвом. Запущена рыба рипус, налим, карп, есть карась», — сообщил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также уточнил, что на участке имеется электричество и водопровод, к нему проведена дорога. У водоема построены два дома, баня, ангар и два сарая. Вокруг находятся сенокосные поля. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Также выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей. База отдыха находится в четырех километрах от поселка Ключи Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_krasnogorskiy/gotoviy_biznes/uchastok_33ga_izhs_platnaya_rybalka_baza_otdyha_2523968533 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Еманжелинском районе Челябинской области за 15 миллионов рублей продают базу отдыха с зарыбленным водоемом. Территория площадью в 33 гектара находится неподалеку от поселка Ключи. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Участок 33 гектара, база отдыха, платная рыбалка. Территория окопана противопожарным рвом. Запущена рыба рипус, налим, карп, есть карась», — сообщил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также уточнил, что на участке имеется электричество и водопровод, к нему проведена дорога. У водоема построены два дома, баня, ангар и два сарая. Вокруг находятся сенокосные поля. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Также выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей.