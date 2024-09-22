«Ахмат» сбил украинский БПЛА с камерой за 80 тысяч евро

В Курской области расчет БПЛА спецназа «Ахмат» сбил украинский разведывательный дрон «Лелека-100», стоимость камеры которого составляет 80 тысяч евро. Об этом рассказал командир группы с позывным «Аид».
«Это разведывательный дрон противника, называется он „Лелека“. Сбили мы его с FPV-дрона. Камера у БПЛА швейцарская, дневная стоит 80 тысяч евро», — передает слова «Аида» РИА «Новости». Командир подчеркнул, что главная ценность сбитого БПЛА — это его камеры: ночная оценивается в 120 тысяч евро.
Он добавил, что «Лелека-100» используется для разведки и в настоящее время изготавливается из фанеры вместо пенопласта. Беспилотник легкий и обтекаемый, при посадке используется парашют. «Аид» отметил, что их FPV-дроны теперь охотятся не только на «Лелеку», но и на другие украинские дроны как в воздухе, так и на земле.
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