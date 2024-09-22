«Ахмат» сбил украинский БПЛА с камерой за 80 тысяч евро

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Бойцы "Ахмата" уничтожили украинский беспилотник с камерой стоимостью 80 тысяч евро
Бойцы "Ахмата" уничтожили украинский беспилотник с камерой стоимостью 80 тысяч евро Фото:
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В Курской области расчет БПЛА спецназа «Ахмат» сбил украинский разведывательный дрон «Лелека-100», стоимость камеры которого составляет 80 тысяч евро. Об этом рассказал командир группы с позывным «Аид».

«Это разведывательный дрон противника, называется он „Лелека“. Сбили мы его с FPV-дрона. Камера у БПЛА швейцарская, дневная стоит 80 тысяч евро», — передает слова «Аида» РИА «Новости». Командир подчеркнул, что главная ценность сбитого БПЛА — это его камеры: ночная оценивается в 120 тысяч евро.

Он добавил, что «Лелека-100» используется для разведки и в настоящее время изготавливается из фанеры вместо пенопласта. Беспилотник легкий и обтекаемый, при посадке используется парашют. «Аид» отметил, что их FPV-дроны теперь охотятся не только на «Лелеку», но и на другие украинские дроны как в воздухе, так и на земле.

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В Курской области расчет БПЛА спецназа «Ахмат» сбил украинский разведывательный дрон «Лелека-100», стоимость камеры которого составляет 80 тысяч евро. Об этом рассказал командир группы с позывным «Аид». «Это разведывательный дрон противника, называется он „Лелека“. Сбили мы его с FPV-дрона. Камера у БПЛА швейцарская, дневная стоит 80 тысяч евро», — передает слова «Аида» РИА «Новости». Командир подчеркнул, что главная ценность сбитого БПЛА — это его камеры: ночная оценивается в 120 тысяч евро. Он добавил, что «Лелека-100» используется для разведки и в настоящее время изготавливается из фанеры вместо пенопласта. Беспилотник легкий и обтекаемый, при посадке используется парашют. «Аид» отметил, что их FPV-дроны теперь охотятся не только на «Лелеку», но и на другие украинские дроны как в воздухе, так и на земле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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