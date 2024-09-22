22 сентября 2024

В ХМАО обвалились цены на авиабилеты в Армению

Цены авиабилетов из Сургута в Армению упали почти на 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелеты подешевели почти на 40%
Перелеты подешевели почти на 40% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко упали цены авиарейсов до Армении. Снижение стоимости билетов на октябрь из Сургута в Ереван доходит почти до 40%.

«Стоимость перелета из Сургута в Ереван на 16 октября составляет около 11 тысяч рублей. До этого билеты на рейс стоили более 18 тысяч», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». По аналогичным ценам улететь в Армению можно также в начале и в конце месяца — дешевле всего сургутянам обойдутся прямые рейсы.

Перелеты из Нижневартовска в Ереван обойдутся дороже. Рейсы на середину октября, по данным сервиса OneTwoTrip, выйдут почти в 17 тысяч рублей в одну сторону. При этом ближе к началу месяца можно найти билеты примерно на две-три тысячи дешевле.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жителям ХМАО дешево слетать осенью прямыми авиарейсами. Тогда среди недорогих рейсов оказались Москва, Екатеринбург и Питер.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко упали цены авиарейсов до Армении. Снижение стоимости билетов на октябрь из Сургута в Ереван доходит почти до 40%. «Стоимость перелета из Сургута в Ереван на 16 октября составляет около 11 тысяч рублей. До этого билеты на рейс стоили более 18 тысяч», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». По аналогичным ценам улететь в Армению можно также в начале и в конце месяца — дешевле всего сургутянам обойдутся прямые рейсы. Перелеты из Нижневартовска в Ереван обойдутся дороже. Рейсы на середину октября, по данным сервиса OneTwoTrip, выйдут почти в 17 тысяч рублей в одну сторону. При этом ближе к началу месяца можно найти билеты примерно на две-три тысячи дешевле. Ранее URA.RU рассказывало, куда жителям ХМАО дешево слетать осенью прямыми авиарейсами. Тогда среди недорогих рейсов оказались Москва, Екатеринбург и Питер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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