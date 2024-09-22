В ХМАО обвалились цены на авиабилеты в Армению

В Ханты-Мансийском автономном округе резко упали цены авиарейсов до Армении. Снижение стоимости билетов на октябрь из Сургута в Ереван доходит почти до 40%.
«Стоимость перелета из Сургута в Ереван на 16 октября составляет около 11 тысяч рублей. До этого билеты на рейс стоили более 18 тысяч», — следует из данных на сайте «Авиасейлс». По аналогичным ценам улететь в Армению можно также в начале и в конце месяца — дешевле всего сургутянам обойдутся прямые рейсы.
Перелеты из Нижневартовска в Ереван обойдутся дороже. Рейсы на середину октября, по данным сервиса OneTwoTrip, выйдут почти в 17 тысяч рублей в одну сторону. При этом ближе к началу месяца можно найти билеты примерно на две-три тысячи дешевле.
Ранее URA.RU рассказывало, куда жителям ХМАО дешево слетать осенью прямыми авиарейсами. Тогда среди недорогих рейсов оказались Москва, Екатеринбург и Питер.
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