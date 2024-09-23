23 сентября 2024

Екатеринбурженка отсудила более 100 тысяч рублей за перенос рейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, задержка рейса, пассажиры, информационное табло, вылет откладывается
Рейс задержали на 38 часов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге женщина взыскала с туроператора «Атлантис туризм» более 100 тысяч рублей за задержку рейса в Анталью на 38 часов, из-за которой ее оплаченный отпуск сократился на две ночи. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Туроператора обязали выплатить Наталье 42116 рублей в счет соразмерного уменьшения стоимости услуг, оказанных с нарушением срока, 50 тысяч рублей неустойки с продолжением ее начисления до фактического исполнения обязательства. Также туроператор должен выплатить Наталье и общественной организации по десять тысяч рублей каждому», — следует из сообщения. За 11 дней отдыха трех человек в Анталье женщина отдала 333 тысячи рублей, однако из-за переноса вылета ее отпуск сократился до девяти дней.

С самого начала «Атлантис туризм» вернул екатеринбурженке только 18 тысяч рублей, но ее это не устроило. Она подала апелляцию, а общественники из организации по защите прав потребителей поддержали жалобу. После двух пересмотров дела женщине удалось взыскать более 100 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге женщина взыскала с туроператора «Атлантис туризм» более 100 тысяч рублей за задержку рейса в Анталью на 38 часов, из-за которой ее оплаченный отпуск сократился на две ночи. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Туроператора обязали выплатить Наталье 42116 рублей в счет соразмерного уменьшения стоимости услуг, оказанных с нарушением срока, 50 тысяч рублей неустойки с продолжением ее начисления до фактического исполнения обязательства. Также туроператор должен выплатить Наталье и общественной организации по десять тысяч рублей каждому», — следует из сообщения. За 11 дней отдыха трех человек в Анталье женщина отдала 333 тысячи рублей, однако из-за переноса вылета ее отпуск сократился до девяти дней. С самого начала «Атлантис туризм» вернул екатеринбурженке только 18 тысяч рублей, но ее это не устроило. Она подала апелляцию, а общественники из организации по защите прав потребителей поддержали жалобу. После двух пересмотров дела женщине удалось взыскать более 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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